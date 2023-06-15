Курганский губернатор встретился с путешественником Конюховым

16 июня 2023 в 09:59 Размер текста - 17 +

Губернатор Шумков рассказал о встрече с путешественником Федором Конюховым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Курганской области Вадим Шумков рассказал, что встретился с легендарным путешественником Федором Конюховым. Об этом губернатор сообщил в своем telegram-канале. «В выходные удалось накоротке встретиться с Федором Конюховым», — написал в посте Шумков. Также он разместил фото, где путешественник сидит в окружении людей на открытом воздухе. Губернатор назвал Конюхова живой легендой. Также он упомянул, что путешественник является действующим православным священником.

Глава Курганской области Вадим Шумков рассказал, что встретился с легендарным путешественником Федором Конюховым. Об этом губернатор сообщил в своем telegram-канале. «В выходные удалось накоротке встретиться с Федором Конюховым», — написал в посте Шумков. Также он разместил фото, где путешественник сидит в окружении людей на открытом воздухе. Губернатор назвал Конюхова живой легендой. Также он упомянул, что путешественник является действующим православным священником.