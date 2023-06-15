15 июня 2023

Курганский губернатор встретился с путешественником Конюховым

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Открытие выставки художника и путешественника Федора Конюхова в музее ИЗО. Екатеринбург, конюхов федор
Губернатор Шумков рассказал о встрече с путешественником Федором Конюховым Фото:

Глава Курганской области Вадим Шумков рассказал, что встретился с легендарным путешественником Федором Конюховым. Об этом губернатор сообщил в своем telegram-канале.

«В выходные удалось накоротке встретиться с Федором Конюховым», — написал в посте Шумков. Также он разместил фото, где путешественник сидит в окружении людей на открытом воздухе.

Губернатор назвал Конюхова живой легендой. Также он упомянул, что путешественник является действующим православным священником.

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Глава Курганской области Вадим Шумков рассказал, что встретился с легендарным путешественником Федором Конюховым. Об этом губернатор сообщил в своем telegram-канале. «В выходные удалось накоротке встретиться с Федором Конюховым», — написал в посте Шумков. Также он разместил фото, где путешественник сидит в окружении людей на открытом воздухе. Губернатор назвал Конюхова живой легендой. Также он упомянул, что путешественник является действующим православным священником.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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