Курганский губернатор встретился с путешественником Конюховым

Губернатор Шумков рассказал о встрече с путешественником Федором Конюховым
Глава Курганской области Вадим Шумков рассказал, что встретился с легендарным путешественником Федором Конюховым. Об этом губернатор сообщил в своем telegram-канале.
«В выходные удалось накоротке встретиться с Федором Конюховым», — написал в посте Шумков. Также он разместил фото, где путешественник сидит в окружении людей на открытом воздухе.
Губернатор назвал Конюхова живой легендой. Также он упомянул, что путешественник является действующим православным священником.
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