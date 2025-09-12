Польша полностью закрыла границу с Белоруссией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Границу закрыли из-за учений «Запад-2025»
Границу закрыли из-за учений «Запад-2025» Фото:

Польша в полночь по местному времени (01:00 мск) полностью закрыла все пограничные переходы на границе с Белоруссией, включая единственный работавший до этого пассажирский пункт пропуска в Тересполе. Об этом сообщил глава МВД Польши Марчин Кервиньский.

«В полночь мы закрыли движение на границе с Белоруссией. Это связано с учениями „Запад-2025“. Движение будет возобновлено, но только тогда, когда мы будем уверены, что безопасность поляков была гарантирована. С точки зрения экономики, мы постараемся, чтобы движение на границе возобновилось как можно скорее», — подчеркнул он.

Помимо Тересполя, прекращена работа грузового КПП «Кукурыки» — «Козловичи». Также приостановлено железнодорожное сообщение через три пункта: «Кузница Белостоцкая» — Гродно, «Семянувка» — Свислочь и «Тересполь» — Брест. Приказ о временной приостановке пересечения госграницы касается как пассажирских, так и грузовых перевозок.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о закрытии границы с Белоруссией в связи с началом совместных белорусско-российских учений «Запад-2025», которые проходят с 12 по 16 сентября. В ответ на маневры Польша совместно с НАТО проводит учения «Железный защитник», а МИД страны рекомендовал польским гражданам покинуть территорию Белоруссии после задержания в Лепеле подозреваемого в шпионаже.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Польша в полночь по местному времени (01:00 мск) полностью закрыла все пограничные переходы на границе с Белоруссией, включая единственный работавший до этого пассажирский пункт пропуска в Тересполе. Об этом сообщил глава МВД Польши Марчин Кервиньский. «В полночь мы закрыли движение на границе с Белоруссией. Это связано с учениями „Запад-2025“. Движение будет возобновлено, но только тогда, когда мы будем уверены, что безопасность поляков была гарантирована. С точки зрения экономики, мы постараемся, чтобы движение на границе возобновилось как можно скорее», — подчеркнул он. Помимо Тересполя, прекращена работа грузового КПП «Кукурыки» — «Козловичи». Также приостановлено железнодорожное сообщение через три пункта: «Кузница Белостоцкая» — Гродно, «Семянувка» — Свислочь и «Тересполь» — Брест. Приказ о временной приостановке пересечения госграницы касается как пассажирских, так и грузовых перевозок. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о закрытии границы с Белоруссией в связи с началом совместных белорусско-российских учений «Запад-2025», которые проходят с 12 по 16 сентября. В ответ на маневры Польша совместно с НАТО проводит учения «Железный защитник», а МИД страны рекомендовал польским гражданам покинуть территорию Белоруссии после задержания в Лепеле подозреваемого в шпионаже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...