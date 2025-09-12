Польша полностью закрыла границу с Белоруссией

Польша в полночь по местному времени (01:00 мск) полностью закрыла все пограничные переходы на границе с Белоруссией, включая единственный работавший до этого пассажирский пункт пропуска в Тересполе. Об этом сообщил глава МВД Польши Марчин Кервиньский.
«В полночь мы закрыли движение на границе с Белоруссией. Это связано с учениями „Запад-2025“. Движение будет возобновлено, но только тогда, когда мы будем уверены, что безопасность поляков была гарантирована. С точки зрения экономики, мы постараемся, чтобы движение на границе возобновилось как можно скорее», — подчеркнул он.
Помимо Тересполя, прекращена работа грузового КПП «Кукурыки» — «Козловичи». Также приостановлено железнодорожное сообщение через три пункта: «Кузница Белостоцкая» — Гродно, «Семянувка» — Свислочь и «Тересполь» — Брест. Приказ о временной приостановке пересечения госграницы касается как пассажирских, так и грузовых перевозок.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о закрытии границы с Белоруссией в связи с началом совместных белорусско-российских учений «Запад-2025», которые проходят с 12 по 16 сентября. В ответ на маневры Польша совместно с НАТО проводит учения «Железный защитник», а МИД страны рекомендовал польским гражданам покинуть территорию Белоруссии после задержания в Лепеле подозреваемого в шпионаже.
