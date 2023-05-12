Что известно о ракетах большой дальности Storm Shadow, которые Британия отправила Киеву

Великобритания 11 мая предоставила Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow перед грядущим наступлением украинских вооруженных сил. URA.RU приводит информацию о новых боеприпасах в распоряжении Киева.
Storm Shadow является крылатой ракетой класса «воздух — земля», разрабатываемая с 1994 года французским предприятием Matra и британской компанией British Aerospace. Их стоимость составляет около 2,2 миллиона фунтов стерлингов (примерно 2,1 миллиарда рублей, — прим. URA.RU).
Пока неясно, к какому именно самолету воздушных сил Украины прикрепят эти ракеты и сколько единиц поступит для ВСУ в рамках военной помощи. Однако, по мнению экспертов, эти боеприпасы могут быть установлены на истребители МиГ-29, которые Киеву уже передали Словакия и Польша.
Технические характеристики
Ракета оснащена турбореактивным двигателем со скоростью 0,8 Маха, а скорость ее полета достигает 1000 километров в час. Боеприпас имеет дальность действия 563,27 километра. Однако модифицированные версии ракет, предназначенные для экспорта, имеют меньшую дальность, приблизительно от 300 метров.
Storm Shadow весит порядка 1300 килограммов. У боеголовки BROACH есть начальный проникающий заряд для разрушения грунта или стен бункера.
Ракета программируется перед запуском. После того как Storm Shadow пришла в действие, ее нельзя контролировать или дать команду на самоуничтожение. Также после запуска нельзя будет изменить информацию о цели. Высота полета составляет от 30 до 40 метров.
Боеприпас настраивается с учетом данных о противовоздушной обороне и конечной цели. Во время полета ракета движется к цели, руководствуясь GPS и картографией местности. Ближе к месту назначения, Storm Shadow набирает высоту, после чего начинает пикировать.
Российский аналог
В качестве аналога британского боеприпаса можно выделить российскую крылатую ракету «Калибр». Остановить ее не получится даже с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса. «Их применение уже позволило в десятки раз сократить время доведения целеуказания до комплексов высокоточного оружия большой дальности, таких как «Калибр» и «Кинжал», — сказал министр обороны России Сергей Шойгу.
Дальность действия такой ракеты достигает 2600 километров по наземным целям и 380 по морским. Высота полета боеприпаса составляет от 10 до 150 метров. Ее боеголовка, как и у британского боеприпаса обладает проникающим эффектом.
Защита от ракет со стороны ВС РФ
По словам доктора военных наук Константина Сивкова, ракета, предоставленная Киеву способна обходить системы противовоздушной обороны, а также действия самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.
Заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин заявил, что ракету не получится обнаружить с помощью наземных радиолокационных станций. По его словам, обнаружение боеприпаса должно происходить с большой высоты.
Он подчеркнул, что российской армии нужен «летающий радар», а также дежурство таких устройств в небе. Он отметил, что для этого подходят российские самолеты ДРЛО А-50.
Козюлин также заявил о важности систем связи и координации войск, чтобы поступившее от ДРЛО А-50 указание по Storm Shadow сразу же передавалось противовоздушной обороне. После этого зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Панцирь-С1» или «Бук» поразят цель, подытожил эксперт.
Военный эксперт Алексей Леонков говорил, что ЗРК «Бук» и «Тор» уже перехватывали Storm Shadows в 2018 году в Сирии. Однако он все равно отметил поражающую маневренность боеприпасов.
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