Что известно о ракетах большой дальности Storm Shadow, которые Британия отправила Киеву

12 мая 2023 в 15:13 Размер текста - 17 +

Ракета Storm Shadow способна обходить системы ПВО Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Великобритания 11 мая предоставила Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow перед грядущим наступлением украинских вооруженных сил. URA.RU приводит информацию о новых боеприпасах в распоряжении Киева. Storm Shadow является крылатой ракетой класса «воздух — земля», разрабатываемая с 1994 года французским предприятием Matra и британской компанией British Aerospace. Их стоимость составляет около 2,2 миллиона фунтов стерлингов (примерно 2,1 миллиарда рублей, — прим. URA.RU). Пока неясно, к какому именно самолету воздушных сил Украины прикрепят эти ракеты и сколько единиц поступит для ВСУ в рамках военной помощи. Однако, по мнению экспертов, эти боеприпасы могут быть установлены на истребители МиГ-29, которые Киеву уже передали Словакия и Польша. Технические характеристики Ракета оснащена турбореактивным двигателем со скоростью 0,8 Маха, а скорость ее полета достигает 1000 километров в час. Боеприпас имеет дальность действия 563,27 километра. Однако модифицированные версии ракет, предназначенные для экспорта, имеют меньшую дальность, приблизительно от 300 метров. Storm Shadow весит порядка 1300 килограммов. У боеголовки BROACH есть начальный проникающий заряд для разрушения грунта или стен бункера. Ракета программируется перед запуском. После того как Storm Shadow пришла в действие, ее нельзя контролировать или дать команду на самоуничтожение. Также после запуска нельзя будет изменить информацию о цели. Высота полета составляет от 30 до 40 метров. Боеприпас настраивается с учетом данных о противовоздушной обороне и конечной цели. Во время полета ракета движется к цели, руководствуясь GPS и картографией местности. Ближе к месту назначения, Storm Shadow набирает высоту, после чего начинает пикировать. Российский аналог В качестве аналога британского боеприпаса можно выделить российскую крылатую ракету «Калибр». Остановить ее не получится даже с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса. «Их применение уже позволило в десятки раз сократить время доведения целеуказания до комплексов высокоточного оружия большой дальности, таких как «Калибр» и «Кинжал», — сказал министр обороны России Сергей Шойгу. Дальность действия такой ракеты достигает 2600 километров по наземным целям и 380 по морским. Высота полета боеприпаса составляет от 10 до 150 метров. Ее боеголовка, как и у британского боеприпаса обладает проникающим эффектом. Защита от ракет со стороны ВС РФ Статья по теме Когда ВСУ начнут контрнаступление и на каких направлениях По словам доктора военных наук Константина Сивкова, ракета, предоставленная Киеву способна обходить системы противовоздушной обороны, а также действия самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. Заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин заявил, что ракету не получится обнаружить с помощью наземных радиолокационных станций. По его словам, обнаружение боеприпаса должно происходить с большой высоты. Он подчеркнул, что российской армии нужен «летающий радар», а также дежурство таких устройств в небе. Он отметил, что для этого подходят российские самолеты ДРЛО А-50. Козюлин также заявил о важности систем связи и координации войск, чтобы поступившее от ДРЛО А-50 указание по Storm Shadow сразу же передавалось противовоздушной обороне. После этого зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Панцирь-С1» или «Бук» поразят цель, подытожил эксперт. Военный эксперт Алексей Леонков говорил, что ЗРК «Бук» и «Тор» уже перехватывали Storm Shadows в 2018 году в Сирии. Однако он все равно отметил поражающую маневренность боеприпасов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Великобритания 11 мая предоставила Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow перед грядущим наступлением украинских вооруженных сил. URA.RU приводит информацию о новых боеприпасах в распоряжении Киева. Storm Shadow является крылатой ракетой класса «воздух — земля», разрабатываемая с 1994 года французским предприятием Matra и британской компанией British Aerospace. Их стоимость составляет около 2,2 миллиона фунтов стерлингов (примерно 2,1 миллиарда рублей, — прим. URA.RU). Пока неясно, к какому именно самолету воздушных сил Украины прикрепят эти ракеты и сколько единиц поступит для ВСУ в рамках военной помощи. Однако, по мнению экспертов, эти боеприпасы могут быть установлены на истребители МиГ-29, которые Киеву уже передали Словакия и Польша. Ракета оснащена турбореактивным двигателем со скоростью 0,8 Маха, а скорость ее полета достигает 1000 километров в час. Боеприпас имеет дальность действия 563,27 километра. Однако модифицированные версии ракет, предназначенные для экспорта, имеют меньшую дальность, приблизительно от 300 метров. Storm Shadow весит порядка 1300 килограммов. У боеголовки BROACH есть начальный проникающий заряд для разрушения грунта или стен бункера. Ракета программируется перед запуском. После того как Storm Shadow пришла в действие, ее нельзя контролировать или дать команду на самоуничтожение. Также после запуска нельзя будет изменить информацию о цели. Высота полета составляет от 30 до 40 метров. Боеприпас настраивается с учетом данных о противовоздушной обороне и конечной цели. Во время полета ракета движется к цели, руководствуясь GPS и картографией местности. Ближе к месту назначения, Storm Shadow набирает высоту, после чего начинает пикировать. В качестве аналога британского боеприпаса можно выделить российскую крылатую ракету «Калибр». Остановить ее не получится даже с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса. «Их применение уже позволило в десятки раз сократить время доведения целеуказания до комплексов высокоточного оружия большой дальности, таких как «Калибр» и «Кинжал», — сказал министр обороны России Сергей Шойгу. Дальность действия такой ракеты достигает 2600 километров по наземным целям и 380 по морским. Высота полета боеприпаса составляет от 10 до 150 метров. Ее боеголовка, как и у британского боеприпаса обладает проникающим эффектом. По словам доктора военных наук Константина Сивкова, ракета, предоставленная Киеву способна обходить системы противовоздушной обороны, а также действия самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. Заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин заявил, что ракету не получится обнаружить с помощью наземных радиолокационных станций. По его словам, обнаружение боеприпаса должно происходить с большой высоты. Он подчеркнул, что российской армии нужен «летающий радар», а также дежурство таких устройств в небе. Он отметил, что для этого подходят российские самолеты ДРЛО А-50. Козюлин также заявил о важности систем связи и координации войск, чтобы поступившее от ДРЛО А-50 указание по Storm Shadow сразу же передавалось противовоздушной обороне. После этого зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Панцирь-С1» или «Бук» поразят цель, подытожил эксперт. Военный эксперт Алексей Леонков говорил, что ЗРК «Бук» и «Тор» уже перехватывали Storm Shadows в 2018 году в Сирии. Однако он все равно отметил поражающую маневренность боеприпасов.