Что известно о ракетах большой дальности Storm Shadow, которые Британия отправила Киеву

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, запуск ракеты, зенитно-ракетный комплекс, ЗРК с-400, stock, сбойка
Ракета Storm Shadow способна обходить системы ПВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Великобритания 11 мая предоставила Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow перед грядущим наступлением украинских вооруженных сил. URA.RU приводит информацию о новых боеприпасах в распоряжении Киева.

Storm Shadow является крылатой ракетой класса «воздух — земля», разрабатываемая с 1994 года французским предприятием Matra и британской компанией British Aerospace. Их стоимость составляет около 2,2 миллиона фунтов стерлингов (примерно 2,1 миллиарда рублей, — прим. URA.RU).

Пока неясно, к какому именно самолету воздушных сил Украины прикрепят эти ракеты и сколько единиц поступит для ВСУ в рамках военной помощи. Однако, по мнению экспертов, эти боеприпасы могут быть установлены на истребители МиГ-29, которые Киеву уже передали Словакия и Польша.

Технические характеристики

Ракета оснащена турбореактивным двигателем со скоростью 0,8 Маха, а скорость ее полета достигает 1000 километров в час. Боеприпас имеет дальность действия 563,27 километра. Однако модифицированные версии ракет, предназначенные для экспорта, имеют меньшую дальность, приблизительно от 300 метров.

Storm Shadow весит порядка 1300 килограммов. У боеголовки BROACH есть начальный проникающий заряд для разрушения грунта или стен бункера.

Ракета программируется перед запуском. После того как Storm Shadow пришла в действие, ее нельзя контролировать или дать команду на самоуничтожение. Также после запуска нельзя будет изменить информацию о цели. Высота полета составляет от 30 до 40 метров.

Боеприпас настраивается с учетом данных о противовоздушной обороне и конечной цели. Во время полета ракета движется к цели, руководствуясь GPS и картографией местности. Ближе к месту назначения, Storm Shadow набирает высоту, после чего начинает пикировать.

Российский аналог

В качестве аналога британского боеприпаса можно выделить российскую крылатую ракету «Калибр». Остановить ее не получится даже с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса. «Их применение уже позволило в десятки раз сократить время доведения целеуказания до комплексов высокоточного оружия большой дальности, таких как «Калибр» и «Кинжал», — сказал министр обороны России Сергей Шойгу.

Дальность действия такой ракеты достигает 2600 километров по наземным целям и 380 по морским. Высота полета боеприпаса составляет от 10 до 150 метров. Ее боеголовка, как и у британского боеприпаса обладает проникающим эффектом.

Защита от ракет со стороны ВС РФ

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По словам доктора военных наук Константина Сивкова, ракета, предоставленная Киеву способна обходить системы противовоздушной обороны, а также действия самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.

Заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин заявил, что ракету не получится обнаружить с помощью наземных радиолокационных станций. По его словам, обнаружение боеприпаса должно происходить с большой высоты.

Он подчеркнул, что российской армии нужен «летающий радар», а также дежурство таких устройств в небе. Он отметил, что для этого подходят российские самолеты ДРЛО А-50.

Козюлин также заявил о важности систем связи и координации войск, чтобы поступившее от ДРЛО А-50 указание по Storm Shadow сразу же передавалось противовоздушной обороне. После этого зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Панцирь-С1» или «Бук» поразят цель, подытожил эксперт.

Военный эксперт Алексей Леонков говорил, что ЗРК «Бук» и «Тор» уже перехватывали Storm Shadows в 2018 году в Сирии. Однако он все равно отметил поражающую маневренность боеприпасов.

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Великобритания 11 мая предоставила Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow перед грядущим наступлением украинских вооруженных сил. URA.RU приводит информацию о новых боеприпасах в распоряжении Киева. Storm Shadow является крылатой ракетой класса «воздух — земля», разрабатываемая с 1994 года французским предприятием Matra и британской компанией British Aerospace. Их стоимость составляет около 2,2 миллиона фунтов стерлингов (примерно 2,1 миллиарда рублей, — прим. URA.RU). Пока неясно, к какому именно самолету воздушных сил Украины прикрепят эти ракеты и сколько единиц поступит для ВСУ в рамках военной помощи. Однако, по мнению экспертов, эти боеприпасы могут быть установлены на истребители МиГ-29, которые Киеву уже передали Словакия и Польша. Ракета оснащена турбореактивным двигателем со скоростью 0,8 Маха, а скорость ее полета достигает 1000 километров в час. Боеприпас имеет дальность действия 563,27 километра. Однако модифицированные версии ракет, предназначенные для экспорта, имеют меньшую дальность, приблизительно от 300 метров. Storm Shadow весит порядка 1300 килограммов. У боеголовки BROACH есть начальный проникающий заряд для разрушения грунта или стен бункера. Ракета программируется перед запуском. После того как Storm Shadow пришла в действие, ее нельзя контролировать или дать команду на самоуничтожение. Также после запуска нельзя будет изменить информацию о цели. Высота полета составляет от 30 до 40 метров. Боеприпас настраивается с учетом данных о противовоздушной обороне и конечной цели. Во время полета ракета движется к цели, руководствуясь GPS и картографией местности. Ближе к месту назначения, Storm Shadow набирает высоту, после чего начинает пикировать. В качестве аналога британского боеприпаса можно выделить российскую крылатую ракету «Калибр». Остановить ее не получится даже с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса. «Их применение уже позволило в десятки раз сократить время доведения целеуказания до комплексов высокоточного оружия большой дальности, таких как «Калибр» и «Кинжал», — сказал министр обороны России Сергей Шойгу. Дальность действия такой ракеты достигает 2600 километров по наземным целям и 380 по морским. Высота полета боеприпаса составляет от 10 до 150 метров. Ее боеголовка, как и у британского боеприпаса обладает проникающим эффектом. По словам доктора военных наук Константина Сивкова, ракета, предоставленная Киеву способна обходить системы противовоздушной обороны, а также действия самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. Заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин заявил, что ракету не получится обнаружить с помощью наземных радиолокационных станций. По его словам, обнаружение боеприпаса должно происходить с большой высоты. Он подчеркнул, что российской армии нужен «летающий радар», а также дежурство таких устройств в небе. Он отметил, что для этого подходят российские самолеты ДРЛО А-50. Козюлин также заявил о важности систем связи и координации войск, чтобы поступившее от ДРЛО А-50 указание по Storm Shadow сразу же передавалось противовоздушной обороне. После этого зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Панцирь-С1» или «Бук» поразят цель, подытожил эксперт. Военный эксперт Алексей Леонков говорил, что ЗРК «Бук» и «Тор» уже перехватывали Storm Shadows в 2018 году в Сирии. Однако он все равно отметил поражающую маневренность боеприпасов.
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