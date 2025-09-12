Отмена и задержка авиарейсов 12 сентября: онлайн-табло

Ситуация с задержками авиарейсов в российских аэропортах остается напряженной. По состоянию на 12 сентября 2025 года, десятки внутренних и международных рейсов задерживаются или отменены. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями онлайн-табло и информацией от авиакомпаний. Подробнее в материале URA.RU.
Общая ситуация с задержками рейсов в России 12 сентября 2025
Наиболее сложная ситуация отмечается в аэропорту Пулково в Петербурге, где задержали и отменили десятки рейсов. По информации Минобороны, за ночь силами ПВО над территорией России был уничтожен 221 беспилотный летательный аппарат ВСУ. Из них 28 дронов сбито над Ленинградской областью. При этом губернатор региона Александр Дрозденко сообщил о результате, превышающем данные федерального ведомства: по его словам, в небе над областью перехватили более 30 целей.
Отмена рейсов в аэропорту Пулково 12 сентября
По данным онлайн-табло, по состоянию на 9 утра по мск задержаны 38 вылетов: в Стамбул, Астрахань, Ереван, Казань, Москву, Оренбург, Сочи, Минск, Абакан, Мурманск, Ставрополь, Пензу, Махачкалу, Анталью, Тегеран, Салехард и другие. Отменены рейсы в Москву, Анталью, Стамбул, Даламан и Новосибирск.
В Телеграм-канале аэропорта предупреждают пассажиров о том, что нужно быть готовыми к корректировкам времени вылетов и прибытия.
В терминале аэропорта работают агенты по гостеприимству. Они помогают пассажирам решать возникающие вопросы и информируют о статусе рейса. Представители авиакомпаний и сотрудники гавани предоставляют пассажирам услуги согласно ФАП.
Задержки в московских аэропортах 12 сентября 2025
В аэропорту Внуково фиксируются задержки двух рейсов в Санкт-Петербург и один в Бишкек. Массовых сбоев в расписании не зафиксировано.
В аэропорту Шереметьево на вылет отменены и задержаны рейсы в Петербург, Сочи, Калининград, Белград, Казань, Минводы, Ургенч.
В аэропорту Домодедово отменены и задерживаются рейсы в Стамбул, Калининград, Петербург, Стамбул, Сочи, Анталью.
Задержки в аэропорту Сочи 12 сентября 2025
В аэропорту Сочи по состоянию на 10:00 мск задержан вылет в Петербург, Тель Авив, Нижний Новгород, Анталью, Москву, Новосибирск, Оренбург, Казань, Екатеринбург.
