С 12 по 14 сентября в РФ пройдет единый день голосования (ЕДГ-2025) на региональном и муниципальном уровнях. Россиянам предстоит выбрать глав 21 региона и депутатов в 11 законодательных собраний. Также в 25 субъектах проголосуют за глав муниципалитетов и законодателей в городских и сельских советах. На выборах губернаторов жители регионов смогут проголосовать и в столице на 14 экстерриториальных участках. Подробнее о том, как в стране пройдет ЕДГ-2025, — в материале URA.RU.
Выборы губернаторов и депутатов в регионах
Прямые выборы губернаторов пройдут в 20 субъектах РФ, включая Татарстан, Чувашию, Севастополь, Краснодарский край, Свердловскую область и другие регионы. В Ненецком автономном округе главу изберет окружное собрание депутатов. Всего зарегистрировано 94 кандидата от 11 политических партий, включая «Единую Россию», ЛДПР, КПРФ и «Справедливую Россию», а также один самовыдвиженец — действующий глава Чувашии Олег Николаев.
Выборы в законодательные собрания состоятся в 11 регионах: Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), Белгородской, Воронежской, Челябинской областях и других. Муниципальные выборы пройдут в 25 городах, включая административные центры регионов. Всего на различные должности выдвинуто 7 702 кандидата, из которых зарегистрирован 7 231 человек.
Продолжительность голосования
Вопрос о сроках проведения голосования находится в компетенции региональных избиркомов. Голосование продлится три дня в 37 регионах, в одном субъекте — два дня, в трех — один день. В девяти субъектах разрешено проведение голосования вне участковых помещений.
Досрочное голосование в труднодоступных местностях стартовало 24 августа и охватило 24 региона. В общей сложности к выборам привлечено порядка 19 миллионов избирателей.
Дистанционное электронное голосование
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) представляет собой процедуру выборов, при которой не используются бумажные бюллетени. Оно пройдет в 24 регионах на федеральной платформе vybory.gov.ru. Для участия необходимо подать соответствующее заявление на «Госуслугах» в установленные сроки. Конкретные сроки подачи заявлений устанавливаются отдельно для каждого региона.
Голосование в Москве
В столице впервые откроют 14 экстерриториальных участков для жителей 19 регионов, где проходят выборы губернаторов. Участки расположены в офисах «Мои документы», ТЦ, на станции метро «Курская» и в гостинице «Измайлово». Заявления можно подать на «Госуслугах» до 8 сентября.
Кто может проголосовать
Голосовать могут граждане России старше 18 лет с паспортом или военным билетом. Для голосования не по месту регистрации нужно заранее выбрать участок через «Госуслуги» или МФЦ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.