11 сентября 2025

Польские власти сообщили об обнаружении 17-го беспилотника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Власти Польши считают, что упавшие дроны были российские
Власти Польши считают, что упавшие дроны были российские Фото:
новость из сюжета
В воздушное пространство Польши вторглись дроны

Еще один беспилотник в Польше обнаружили в ночь на 10 сентября на юго-востоке страны. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Польши Каролина Галецкая в своем официальном аккаунте в социальной сети X.

«17-й дрон найден в населенном пункте Примярки, волость Ксенжополь, район Билгорай», — указала пресс-секретарь МВД Польши. Она уточнила, что ранее аналогичные объекты фиксировали на востоке, юго-востоке, в центре и на севере страны. Польские правоохранительные органы и военные продолжают обследование местности и устанавливают происхождение обнаруженных беспилотников.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил факт вторжения беспилотников в воздушное пространство страны. По его словам, инцидент произошел на территории Польши, и в ответ армия государства предприняла необходимые меры по нейтрализации угрозы. Также Туск созвал экстренное заседание Совета министров по этому поводу. Полиция Люблинского воеводства официально подтвердила обнаружение поврежденного беспилотника на территории страны. Подробнее — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Еще один беспилотник в Польше обнаружили в ночь на 10 сентября на юго-востоке страны. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Польши Каролина Галецкая в своем официальном аккаунте в социальной сети X. «17-й дрон найден в населенном пункте Примярки, волость Ксенжополь, район Билгорай», — указала пресс-секретарь МВД Польши. Она уточнила, что ранее аналогичные объекты фиксировали на востоке, юго-востоке, в центре и на севере страны. Польские правоохранительные органы и военные продолжают обследование местности и устанавливают происхождение обнаруженных беспилотников. Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил факт вторжения беспилотников в воздушное пространство страны. По его словам, инцидент произошел на территории Польши, и в ответ армия государства предприняла необходимые меры по нейтрализации угрозы. Также Туск созвал экстренное заседание Совета министров по этому поводу. Полиция Люблинского воеводства официально подтвердила обнаружение поврежденного беспилотника на территории страны. Подробнее — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...