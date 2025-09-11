Польские власти сообщили об обнаружении 17-го беспилотника

Еще один беспилотник в Польше обнаружили в ночь на 10 сентября на юго-востоке страны. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Польши Каролина Галецкая в своем официальном аккаунте в социальной сети X.
«17-й дрон найден в населенном пункте Примярки, волость Ксенжополь, район Билгорай», — указала пресс-секретарь МВД Польши. Она уточнила, что ранее аналогичные объекты фиксировали на востоке, юго-востоке, в центре и на севере страны. Польские правоохранительные органы и военные продолжают обследование местности и устанавливают происхождение обнаруженных беспилотников.
Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил факт вторжения беспилотников в воздушное пространство страны. По его словам, инцидент произошел на территории Польши, и в ответ армия государства предприняла необходимые меры по нейтрализации угрозы. Также Туск созвал экстренное заседание Совета министров по этому поводу. Полиция Люблинского воеводства официально подтвердила обнаружение поврежденного беспилотника на территории страны. Подробнее — в сюжете URA.RU.
