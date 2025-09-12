«Газпром нефть» раскрыла секреты производства топлива на Омском НПЗ

«Газпром нефть» представила журналистам из Сибири и Урала современные технологии производства и контроля качества топлива на Омском нефтеперерабатывающем заводе. Пресс-тур состоялся 12 сентября, представители СМИ из 11 регионов познакомились с работой одного из крупнейших и самых технологичных предприятий страны. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпромнефть — Региональные продажи».
«Качество топлива — это результат высокотехнологичного производства и строгого многоуровневого контроля на всех этапах. От поступившего на предприятие сырья до готовой продукции каждый литр проходит тщательную проверку в нашей современной лаборатории, которая работает круглосуточно без выходных. Это позволяет гарантировать сохранение всех эксплуатационных характеристик топлива и соответствие самым строгим стандартам на пути к конечному потребителю», — подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский
В ходе визита журналисты познакомились с работой цифровой системы «Нефтеконтроль — Газпром нефть», которая позволяет отслеживать качество и количество топлива в режиме реального времени — от завода и топливных терминалов до бензовозов и автозаправочных станций. На предприятии рассказали, что ежемесячно мобильные лаборатории компании проводят внезапные проверки топлива на АЗС по всей стране. Также участникам пресс-тура продемонстрировали цифровые сервисы для автомобилистов: расширенное самообслуживание, оплату топлива и товаров через мобильное приложение. По данным пресс-службы, Омский НПЗ производит значительную долю российского бензина и дизельного топлива, снабжая более 40 регионов.
Директор по региональным продажам «Газпром нефти» Дмитрий Шепельский отметил, что компания последовательно развивает сеть топливных терминалов и внедряет инновационные решения для контроля качества продукции, чтобы гарантировать надежную доставку топлива миллионам клиентов.
