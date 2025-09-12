Япония ввела новые антироссийские санкции

Япония объявила о новых санкциях против РФ
Япония объявила о новых санкциях против РФ
Правительство Японии объявило о введении новых санкций против России. Ограничения затронут 14 физических лиц, 48 российских компаний и организаций. Дополнительно под ограничения попал экспорт в адрес двух российских компаний. Об этом сообщили в министерстве экономики Японии.

«Кабинет министров [Японии] сегодня одобрил введение экспортных запретов для ряда субъектов, включая Россию. Кроме того, в отношении запрета на импорт сырой нефти российского происхождения, реализуемой по ценам, превышающим установленный предельный уровень, было принято решение о снижении предельного уровня цен», — написали на официальном сайте японского ведомства. 

Кроме того, санкции вводятся в отношении трех компаний, зарегистрированных на Сейшельских и Маршалловых островах. Под экспортные ограничения также попали девять зарубежных организаций из ОАЭ, Турции и Китая.

Ранее МИД Новой Зеландии объявило о расширении санкционного списка, добавив в него 19 российских граждан и организаций, передает «Царьград». Кроме того, предельная стоимость российской нефти была установлена на уровне 47,6 доллара за баррель. Как отмечается, эти шаги призваны усилить экономическое давление на Россию.

