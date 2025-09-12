Германия хочет усложнить получение виз для россиян

В 2024 году гражданам России было выдано около 542 тысяч краткосрочных виз
В 2024 году гражданам России было выдано около 542 тысяч краткосрочных виз

Правительство Германии намерено добиваться ужесточения визового режима для граждан России в рамках готовящегося нового пакета санкций Евросоюза. Об этом сообщает агентство DPA.

Как пишет DPA со ссылкой на подготовленный Берлином документ, речь идет о призыве к полной реализации рекомендаций Еврокомиссии, опубликованных еще в 2022 году. Рекомендации подразумевают значительное сокращение числа виз, выдаваемых гражданам России, и ужесточение критериев их рассмотрения, особенно для туристических поездок.

По последним данным Евросоюза, в 2024 году гражданам России было выдано около 542 тысяч краткосрочных виз для поездок в страны ЕС и другие государства Шенгенской зоны, включая Швейцарию. Это примерно на 20% больше, чем в 2023 году, однако значительно меньше уровня 2019 года, когда ограничения еще не действовали. По информации DPA, Германия в 2024 году выдала гражданам России порядка 27,3 тысяч шенгенских виз. Кроме того, оформлено около 11,3 тысяч национальных виз для долгосрочного пребывания — например, для учебы или работы. Министерство иностранных дел ФРГ отмечает, что после начала СВО критерии выдачи виз были ужесточены и для шенгенских, и для национальных категорий.

Глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что в проекте нового пакета санкций также рассматривается вопрос о запрете на свободное передвижение российских дипломатов внутри Шенгенской зоны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в случае принятия подобных ограничений Москва примет ответные меры.

