Курганца, получившего полмиллиона от метро Москвы, ждет новый вызов в суд

Метрополитен Москвы хочет засудить курганца, получившего более полмиллиона рублей от организации. Компания восстановила мужчину на учебе по решению суда, но тот не явился на занятия. Метрополитен планирует оспорить решение в кассации. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе метрополитена.
«Вынесенные судебные акты будут обжалованы ГУП „Московский метрополитен“ в кассационном порядке в части, противоречащей закону», — сообщили в метрополитене в ответ на запрос. Судебное решение о восстановлении было исполнено в добровольном порядке.
Суд восстановил курганца на учебе в корпоративном университете. Мужчина вернулся в списки обучающихся по профессии «Машинист электропоезда». При этом на учебе он не появился.
Ранее житель Кургана был отчислен из корпоративного университета московского метрополитена после болезни, однако через суд добился восстановления на учебе и выплаты стипендии в размере 520 тысяч рублей. Суд признал, что мужчина предоставил больничные листы и уведомил руководство о причинах отсутствия, а отчисление было произведено без учета уважительных причин. Метрополитен уже пытался оспорить это решение, но суд встал на сторону курганца.
