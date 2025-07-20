Что делать при переносе или отмене авиарейса: инструкция для пассажиров

Пассажиры авиакомпании «Победа» заблокировали посадку на рейс в Минеральные воды из московского аэропорта Шереметьево. Они требовали объяснить, почему посадка и вылет осуществляется по расписанию воскресенья, хотя они не могут улететь со вчерашнего дня.
Участившиеся атаки БПЛА на российские регионы в последнее время приводят к массовым отменам и задержкам авиарейсов. Эти ограничения — вынужденная мера безопасности. О том, на какую помощь и компенсации можно рассчитывать от авиакомпании в таких ситуациях, — читайте в материале URA.RU.
Как связаться с авиакомпаниями
Для того, чтобы узнать, что рейс был отменен или задержан, существует несколько способов. Так, например, находясь в аэропорту информация о переносе рейса появляется на табло, иногда она дублируется по громкой связи.
Также некоторые авиакомпании запускают СМС-рассылку или письмо на электронную почту. Помимо этого, существует возможность связаться с авиакомпаниями, зачастую через официальный сайт компании.
Кроме того, существуют различные способы для связи с авиакомпаниями. Зачастую контактные данные находятся на официальных сайтах.
«Аэрофлот»
Авиакомпании «Аэрофлот» можно позвонить по телефону. В звонок будет бесплатным, в зависимости от оператора (бесплатно для МТС, «Билайн», «Мегафон», Т2, «Т-Мобайл») — *555. Для звонков по России — 8 800 444-55-55. Для международных звонков по тарифам оператора — +7 (495) 223-55-55.
Помимо этого, связаться с компанией можно через чат-бота на официальном сайте. Также на сайте можно нажать кнопку «Позвонить». Тогда пойдет бесплатный звонок в круглосуточный колл-центр компании.
«Уральские авиалинии»
Можно позвонить по номеру *555 операторам МЧТ, Билайн, Мегафон, Т2 и Т-Мобайл. Также внутри России можно попробовать позвонить по номеру 8 800-7700-262. Звонки будут бесплатными. Для международного звонка предназначен номер +7(499) 920-22-52.
S7 Airlines
Бесплатный звонок по телефону +7 495 783-07-07 для Москвы. Из других городов РФ можно обратиться по номеру 8 800 700-07-07.
Помимо этого, на официальном сайте компании существует онлайн-чат. Также можно написать компании в мессенджере Telegram (@s7assistant_bot).
«Победа»
На официальном сайте авиакомпании существует информация по связи с ней. До колл-центра компании можно дозвониться по номеру 8 (809) 505-67-77 (звонок платный — от 69 до 70,83 рублей за минуту).
Помимо звонка, на том же сайте компании можно оставить «Обращение» для того, чтобы оставить отзыв или задать вопрос.
Также на сайте существует ссылка на чат-бота компании в Telegram. Он может предоставить различную информацию, о регистрации, правилах перевозки багажа, ручной клади, а также о других услугах.
Smartavia
На официальном сайте компании можно найти номер телефона круглосуточного колл-центра: +7 809 505-55-99 (звонок платный — 59 рублей в минуту). Помимо этого, на сайте есть форма обратной связи, в которой можно обратиться с различным вопросом: возврат билетов, регистрация на рейс, отдельная категория пассажиров, ручная кладь и багаж и так далее.
Что предоставляет авиакомпания при задержке рейса
Пассажирам задержанных или отмененных рейсов нужно внимательно слушать объявления в аэропорту по громкой связи. Так перевозчики уведомляют пассажиров о бесплатных услугах.
Еда, напитки, размещение в гостинице
В случае задержки до двух часов, семьям с детьми до семи лет обязаны предоставить доступ к комнате матери и ребенка. Во время задержки более чем на два часа предоставляются прохладительные напитки, а также возможность отправить два письма по электронной почте или позвонить два раза за счет перевозчика.
Во время задержки более чем на четыре часа организуется горячее питание, а также далее компания кормит пассажиров каждые шесть часов днем или восемь часов ночью. Зачастую сотрудники аэропорта выдают ваучеры в кафе.
В случае задержки рейса более чем на восемь часов днем или шесть ночью, авиакомпания обязана разместить пассажиров в гостинице, а также обеспечить трансфер туда и обратно.
Денежная компенсация
В случае задержки рейса по вине авиакомпании, последняя обязана выплачивать по 3% от стоимости билета за каждый час опоздания. Но сумма не должна превышать стоимость билета.
Помимо этого пассажир может потребовать, чтобы перевозчик оплатил штраф в размере 100 рублей за каждый час задержки (но не более 50% от стоимости билета).
Если из-за опоздания самолета пассажир пропустил мероприятие, оплаченное лечение, нарушил условия путевки или пассажир потратился на такси, то компания обязана возместить убытки в полном объеме. Но для этого нужно будет собрать документальные доказательства в виде чеков, квитанций, билетов на концерт и тому подобное, чтобы при необходимости оформить официальную претензию и направить в юридический адрес компании. Возможность будет действовать шесть месяцев с отмены или переноса рейса.
В течение 30 дней пассажиру должно прийти уведомление на электронную почту о том, будет ли готова авиакомпания возместить ущерб. В случае, если оно не пришло, можно обратиться в суд.
Куда можно обратиться при нарушении прав пассажира
Помимо права пассажира в требовании компенсации за отмену рейса, а также в предоставлении услуг, перечисленных выше, существует возможность в обращении по поводу нарушений прав пассажира. Сделать это можно, обратившись в Роспотребнадзор и в Росавиацию.
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