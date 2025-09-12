Памфилова дала старт Единому дню голосования 2025

В России официально стартовал Единый день голосования. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
«Позвольте объявить старт единого дня голосования 2025 года», — сказала Памфилова на брифинге ЦИК. По ее словам, избирательные участки начали открываться еще с ночи в восточных регионах России. За ходом выборов на различных уровнях будут следить 165,5 тысячи наблюдателей. Порядка 50 тысяч граждан уже воспользовались возможностью досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных районах, а также на борту судов. Памфилова отметила, что в текущем году участие в избирательной кампании принимают 1116 ветеранов СВО.
В 2025 году в Единый день голосования проходят избирательные кампании различного уровня в 81 субъекте РФ. В их числе — выборы губернаторов, депутатов региональных парламентов, а также депутатов представительных органов административных центров регионов. Особое внимание уделяется прямым выборам глав регионов. В этом году они проходят сразу в 20 субъектах РФ, среди которых Республика Коми, Татарстан, Чувашия, город Севастополь, а также Камчатский, Краснодарский и Пермский края. Кроме того, губернаторов выбирают жители Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской областей и Еврейской автономной области.
В Ненецком автономном округе процедура отличается от других регионов: здесь главу региона выбирают не граждане напрямую, а депутаты окружного совета. На их рассмотрение президент России представил три кандидатуры.
Помимо губернаторских выборов, в 11 субъектах РФ проходят кампании по избранию депутатов региональных парламентов. В 25 городах России жители выбирают депутатов представительных органов административных центров регионов.
