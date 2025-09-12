Памфилова дала старт Единому дню голосования 2025

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избирательные участки начали открываться еще с ночи
Избирательные участки начали открываться еще с ночи Фото:
новость из сюжета
Единый день голосования-2025

В России официально стартовал Единый день голосования. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

«Позвольте объявить старт единого дня голосования 2025 года», — сказала Памфилова на брифинге ЦИК. По ее словам, избирательные участки начали открываться еще с ночи в восточных регионах России. За ходом выборов на различных уровнях будут следить 165,5 тысячи наблюдателей. Порядка 50 тысяч граждан уже воспользовались возможностью досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных районах, а также на борту судов. Памфилова отметила, что в текущем году участие в избирательной кампании принимают 1116 ветеранов СВО.

В 2025 году в Единый день голосования проходят избирательные кампании различного уровня в 81 субъекте РФ. В их числе — выборы губернаторов, депутатов региональных парламентов, а также депутатов представительных органов административных центров регионов. Особое внимание уделяется прямым выборам глав регионов. В этом году они проходят сразу в 20 субъектах РФ, среди которых Республика Коми, Татарстан, Чувашия, город Севастополь, а также Камчатский, Краснодарский и Пермский края. Кроме того, губернаторов выбирают жители Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской областей и Еврейской автономной области.

В Ненецком автономном округе процедура отличается от других регионов: здесь главу региона выбирают не граждане напрямую, а депутаты окружного совета. На их рассмотрение президент России представил три кандидатуры.

Помимо губернаторских выборов, в 11 субъектах РФ проходят кампании по избранию депутатов региональных парламентов. В 25 городах России жители выбирают депутатов представительных органов административных центров регионов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России официально стартовал Единый день голосования. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. «Позвольте объявить старт единого дня голосования 2025 года», — сказала Памфилова на брифинге ЦИК. По ее словам, избирательные участки начали открываться еще с ночи в восточных регионах России. За ходом выборов на различных уровнях будут следить 165,5 тысячи наблюдателей. Порядка 50 тысяч граждан уже воспользовались возможностью досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных районах, а также на борту судов. Памфилова отметила, что в текущем году участие в избирательной кампании принимают 1116 ветеранов СВО. В 2025 году в Единый день голосования проходят избирательные кампании различного уровня в 81 субъекте РФ. В их числе — выборы губернаторов, депутатов региональных парламентов, а также депутатов представительных органов административных центров регионов. Особое внимание уделяется прямым выборам глав регионов. В этом году они проходят сразу в 20 субъектах РФ, среди которых Республика Коми, Татарстан, Чувашия, город Севастополь, а также Камчатский, Краснодарский и Пермский края. Кроме того, губернаторов выбирают жители Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской областей и Еврейской автономной области. В Ненецком автономном округе процедура отличается от других регионов: здесь главу региона выбирают не граждане напрямую, а депутаты окружного совета. На их рассмотрение президент России представил три кандидатуры. Помимо губернаторских выборов, в 11 субъектах РФ проходят кампании по избранию депутатов региональных парламентов. В 25 городах России жители выбирают депутатов представительных органов административных центров регионов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...