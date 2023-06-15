15 июня 2023

Челябинская область замкнула топ федерального рейтинга инвестклимата. Инфографика

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Регион вошел в число лидеров по своему инвестклимату Фото:

Челябинская область замкнула топ регионов по инвестиционному климату. Рейтинг, представленный на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), составило Агентство стратегических инициатив.

«Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. На 11 месте находятся Челябинская и Белгородская области», — отмечается в приведенных агентством данных.

Первое место заняла Москва. На второй строке расположился Татарстан. Третья позиция в 2023 году принадлежит сразу трем регионам: Тюменской, Нижегородской и Московской областям. Всего в опубликованном списке, который приводит РИА «Новости» 37 регионов. Среди перечня субъектов РФ в таблицу вошли все три города федерального значения: кроме Москвы, Санкт-Петербург и Севастополь.

Топ-5 регионов сохранили свои места с 2022 года. В то же время Челябинская область снизила результаты на две строки. Еще семь регионов покинули таблицу.

Лидеры рейтинга удержали позиции с 2022 года
Лидеры рейтинга удержали позиции с 2022 года
Челябинская область замкнула таблицу лидеров
Челябинская область замкнула таблицу лидеров

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Челябинская область замкнула топ регионов по инвестиционному климату. Рейтинг, представленный на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), составило Агентство стратегических инициатив. «Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. На 11 месте находятся Челябинская и Белгородская области», — отмечается в приведенных агентством данных. Первое место заняла Москва. На второй строке расположился Татарстан. Третья позиция в 2023 году принадлежит сразу трем регионам: Тюменской, Нижегородской и Московской областям. Всего в опубликованном списке, который приводит РИА «Новости» 37 регионов. Среди перечня субъектов РФ в таблицу вошли все три города федерального значения: кроме Москвы, Санкт-Петербург и Севастополь. Топ-5 регионов сохранили свои места с 2022 года. В то же время Челябинская область снизила результаты на две строки. Еще семь регионов покинули таблицу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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