Челябинская область замкнула топ регионов по инвестиционному климату. Рейтинг, представленный на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), составило Агентство стратегических инициатив.
«Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. На 11 месте находятся Челябинская и Белгородская области», — отмечается в приведенных агентством данных.
Первое место заняла Москва. На второй строке расположился Татарстан. Третья позиция в 2023 году принадлежит сразу трем регионам: Тюменской, Нижегородской и Московской областям. Всего в опубликованном списке, который приводит РИА «Новости» 37 регионов. Среди перечня субъектов РФ в таблицу вошли все три города федерального значения: кроме Москвы, Санкт-Петербург и Севастополь.
Топ-5 регионов сохранили свои места с 2022 года. В то же время Челябинская область снизила результаты на две строки. Еще семь регионов покинули таблицу.
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