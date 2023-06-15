Челябинская область замкнула топ федерального рейтинга инвестклимата. Инфографика

16 июня 2023 в 13:13 Размер текста - 17 +

Регион вошел в число лидеров по своему инвестклимату Фото: Анна Майорова © URA.RU Челябинская область замкнула топ регионов по инвестиционному климату. Рейтинг, представленный на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), составило Агентство стратегических инициатив. «Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. На 11 месте находятся Челябинская и Белгородская области», — отмечается в приведенных агентством данных. Первое место заняла Москва. На второй строке расположился Татарстан. Третья позиция в 2023 году принадлежит сразу трем регионам: Тюменской, Нижегородской и Московской областям. Всего в опубликованном списке, который приводит РИА «Новости» 37 регионов. Среди перечня субъектов РФ в таблицу вошли все три города федерального значения: кроме Москвы, Санкт-Петербург и Севастополь. Топ-5 регионов сохранили свои места с 2022 года. В то же время Челябинская область снизила результаты на две строки. Еще семь регионов покинули таблицу. Лидеры рейтинга удержали позиции с 2022 года Инфографика: Агентство стратегических инициатив Челябинская область замкнула таблицу лидеров Инфографика: Агентство стратегических инициатив

Челябинская область замкнула топ регионов по инвестиционному климату. Рейтинг, представленный на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), составило Агентство стратегических инициатив. «Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. На 11 месте находятся Челябинская и Белгородская области», — отмечается в приведенных агентством данных. Первое место заняла Москва. На второй строке расположился Татарстан. Третья позиция в 2023 году принадлежит сразу трем регионам: Тюменской, Нижегородской и Московской областям. Всего в опубликованном списке, который приводит РИА «Новости» 37 регионов. Среди перечня субъектов РФ в таблицу вошли все три города федерального значения: кроме Москвы, Санкт-Петербург и Севастополь. Топ-5 регионов сохранили свои места с 2022 года. В то же время Челябинская область снизила результаты на две строки. Еще семь регионов покинули таблицу.