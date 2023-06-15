В ЯНАО полицейские ищут двух подростков

16 июня 2023 в 14:42 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске разыскивают девочку и мальчика 2008 и 2010 годов рождения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полиция Ноябрьска (ЯНАО) устанавливает местонахождение несовершеннолетних подростков 2008 и 2010 годов рождения. Об этом сообщается в социальных сетях. «Полицейские Ноябрьска устанавливают местонахождение несовершеннолетних Полякова Антона 2010 года рождения и Шапель Екатерины 2008 года рождения. Располагающих какой-либо информацией просят позвонить в дежурную часть, или по телефону 102», — сообщается в telegram-канале «NSK». Мальчик был одет в бело-красную кофту, синие джинсы и черные кроссовки. На девочке серо-черные джинсы, зеленая толстовка и бело-розовые кеды. Корреспондент агентства обратился за уточнением информации в пресс-службу УМВД по ЯНАО. В дежурной части Ноябрьска предоставить информацию по телефону отказались.

Полиция Ноябрьска (ЯНАО) устанавливает местонахождение несовершеннолетних подростков 2008 и 2010 годов рождения. Об этом сообщается в социальных сетях. «Полицейские Ноябрьска устанавливают местонахождение несовершеннолетних Полякова Антона 2010 года рождения и Шапель Екатерины 2008 года рождения. Располагающих какой-либо информацией просят позвонить в дежурную часть, или по телефону 102», — сообщается в telegram-канале «NSK». Мальчик был одет в бело-красную кофту, синие джинсы и черные кроссовки. На девочке серо-черные джинсы, зеленая толстовка и бело-розовые кеды. Корреспондент агентства обратился за уточнением информации в пресс-службу УМВД по ЯНАО. В дежурной части Ноябрьска предоставить информацию по телефону отказались.