Пользователей соцсетей пугают введением платы за вызов скорой помощи

Указ о платной скорой медицинской помощи в России оказался фейком

16 июня 2023 в 15:39 Размер текста - 17 +

Россиянам не придется платить за вывоз скорой помощи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации Пользователей соцсетей пугают тем, что в России якобы вводятся ограничения на использование бесплатной скорой медицинской помощи. Однако эта информация является ложной. Данного указа нет на официальном сайте правовой информации, представители сферы здравоохранения даже не слышали о подобной инициативе. Это удалось выяснить корреспонденту URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейковых новостей. В социальных сетях начала расходиться информация, что президент России Владимир Путин якобы подписал указ о том, что скорую медицинскую помощь с 20 июня можно будет вызвать бесплатно только четыре раза в год. «Вымрем скоро все», — пишут авторы поста. «Платная скорая помощь [частная] есть во всех крупных городах. Но я такого указа не видел и об этом не слышал, я думаю, что это неправда», — прокомментировал URA.RU первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) Николай Прохоренко. Советник руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и руководитель пресс-службы Росздравнадзора Ольга Малева тоже сказала, что даже не слышала ни о чем подобном. На официальном интернет-портале правовой информации подобный указ президента отсутствует. Фейк о платной скорой помощи начал распространяться в сети еще несколько лет назад, и с момента его появления подобные слухи опровергали уже не раз. В мае агентство URA.RU уже оспаривало недостоверную правовую информацию. Депутат Госдумы Ярослав Нилов тогда сообщил, что россиянам не придется отдавать 1,5% от зарплаты на свои похороны. Изначально эти сообщения тоже появились в социальных сетях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пользователей соцсетей пугают тем, что в России якобы вводятся ограничения на использование бесплатной скорой медицинской помощи. Однако эта информация является ложной. Данного указа нет на официальном сайте правовой информации, представители сферы здравоохранения даже не слышали о подобной инициативе. Это удалось выяснить корреспонденту URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейковых новостей. В социальных сетях начала расходиться информация, что президент России Владимир Путин якобы подписал указ о том, что скорую медицинскую помощь с 20 июня можно будет вызвать бесплатно только четыре раза в год. «Вымрем скоро все», — пишут авторы поста. «Платная скорая помощь [частная] есть во всех крупных городах. Но я такого указа не видел и об этом не слышал, я думаю, что это неправда», — прокомментировал URA.RU первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) Николай Прохоренко. Советник руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и руководитель пресс-службы Росздравнадзора Ольга Малева тоже сказала, что даже не слышала ни о чем подобном. На официальном интернет-портале правовой информации подобный указ президента отсутствует. Фейк о платной скорой помощи начал распространяться в сети еще несколько лет назад, и с момента его появления подобные слухи опровергали уже не раз. В мае агентство URA.RU уже оспаривало недостоверную правовую информацию. Депутат Госдумы Ярослав Нилов тогда сообщил, что россиянам не придется отдавать 1,5% от зарплаты на свои похороны. Изначально эти сообщения тоже появились в социальных сетях.