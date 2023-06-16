Пользователей соцсетей пугают введением платы за вызов скорой помощи

Пользователей соцсетей пугают тем, что в России якобы вводятся ограничения на использование бесплатной скорой медицинской помощи. Однако эта информация является ложной. Данного указа нет на официальном сайте правовой информации, представители сферы здравоохранения даже не слышали о подобной инициативе. Это удалось выяснить корреспонденту URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению фейковых новостей.
В социальных сетях начала расходиться информация, что президент России Владимир Путин якобы подписал указ о том, что скорую медицинскую помощь с 20 июня можно будет вызвать бесплатно только четыре раза в год. «Вымрем скоро все», — пишут авторы поста.
«Платная скорая помощь [частная] есть во всех крупных городах. Но я такого указа не видел и об этом не слышал, я думаю, что это неправда», — прокомментировал URA.RU первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) Николай Прохоренко. Советник руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и руководитель пресс-службы Росздравнадзора Ольга Малева тоже сказала, что даже не слышала ни о чем подобном.
На официальном интернет-портале правовой информации подобный указ президента отсутствует. Фейк о платной скорой помощи начал распространяться в сети еще несколько лет назад, и с момента его появления подобные слухи опровергали уже не раз.
В мае агентство URA.RU уже оспаривало недостоверную правовую информацию. Депутат Госдумы Ярослав Нилов тогда сообщил, что россиянам не придется отдавать 1,5% от зарплаты на свои похороны. Изначально эти сообщения тоже появились в социальных сетях.
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