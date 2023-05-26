Депутат Госдумы Нилов назвал «бредом» информацию о введении «налога на смерть»

Депутат Госдумы Нилов опроверг информацию о введении «налога на смерть»

26 мая 2023 в 16:14 Размер текста - 17 +

В Госдуме опровергли информацию о введении в России «налога на смерть» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России не собираются вводить «налог на смерть». Об этом URA.RU сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя информацию, появившуюся в соцсетях. В сети распространяются данные о том, что россияне якобы должны будут отчислять с зарплаты 1,5% на свои похороны. Депутат отметил, что сведения об этом — «бред и очередные провокации». «В России есть законом закрепленные выплаты умершим и погибшим. Самый минимальный набор для захоронения будет каждому гражданину обеспечен. Государство это гарантирует. Вводить специально какой-то налог никто не собирается, таких законопроектов нет. Я сам отрицательно к этому отношусь, а провокаторов прошу угомониться», — сказал Ярослав Нилов. Публикации о «налоге на смерть» впервые стали появляться после того, как летом 2017 года президент РФ Владимир Путин попросил Минстрой подготовить изменения в закон «О погребении и похоронном деле». Однако вводить такие выплаты не планировали. С тех пор представители Госдумы не раз опровергали информацию. Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

В России не собираются вводить «налог на смерть». Об этом URA.RU сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя информацию, появившуюся в соцсетях. В сети распространяются данные о том, что россияне якобы должны будут отчислять с зарплаты 1,5% на свои похороны. Депутат отметил, что сведения об этом — «бред и очередные провокации». «В России есть законом закрепленные выплаты умершим и погибшим. Самый минимальный набор для захоронения будет каждому гражданину обеспечен. Государство это гарантирует. Вводить специально какой-то налог никто не собирается, таких законопроектов нет. Я сам отрицательно к этому отношусь, а провокаторов прошу угомониться», — сказал Ярослав Нилов. Публикации о «налоге на смерть» впервые стали появляться после того, как летом 2017 года президент РФ Владимир Путин попросил Минстрой подготовить изменения в закон «О погребении и похоронном деле». Однако вводить такие выплаты не планировали. С тех пор представители Госдумы не раз опровергали информацию. Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».