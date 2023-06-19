19 июня 2023

Мэр Тюмени пообещал открыть самый крупный в городе детский сад

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Детские сады. Клипарт. Тюмень, детский сад, детская площадка, забор
После ремонта детсад «Крепыш» сможет принять до 1000 детей Фото:

После завершения капитального ремонта детский сад «Крепыш» в Тюмени станет самым крупным в городе. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. Детсад сможет принять до 1000 детей.

«В 2022 году завершен комплексный капитальный ремонт первой очереди детского сада „Крепыш“ (ул. Мельничная,80/1 — прим. ред.). К осени этого года после завершения полного объема работ дошкольное учреждение станет самым крупным в городе и сможет принять до тысячи детей», — цитирует мэрия главу города Руслана Кухарука.

Ранее агентство писало, что в грядущем учебном году детей начнут принимать три новые школы и детский сад в микрорайоне Березняки. По данным мэрии, за последние пять лет в Тюмени появилось 20 новых детских садов общей вместимостью почти 12 тысяч мест.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После завершения капитального ремонта детский сад «Крепыш» в Тюмени станет самым крупным в городе. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. Детсад сможет принять до 1000 детей. «В 2022 году завершен комплексный капитальный ремонт первой очереди детского сада „Крепыш“ (ул. Мельничная,80/1 — прим. ред.). К осени этого года после завершения полного объема работ дошкольное учреждение станет самым крупным в городе и сможет принять до тысячи детей», — цитирует мэрия главу города Руслана Кухарука. Ранее агентство писало, что в грядущем учебном году детей начнут принимать три новые школы и детский сад в микрорайоне Березняки. По данным мэрии, за последние пять лет в Тюмени появилось 20 новых детских садов общей вместимостью почти 12 тысяч мест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...