Мэр Тюмени пообещал открыть самый крупный в городе детский сад

20 июня 2023 в 10:41 Размер текста - 17 +

После ремонта детсад «Крепыш» сможет принять до 1000 детей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU После завершения капитального ремонта детский сад «Крепыш» в Тюмени станет самым крупным в городе. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. Детсад сможет принять до 1000 детей. «В 2022 году завершен комплексный капитальный ремонт первой очереди детского сада „Крепыш“ (ул. Мельничная,80/1 — прим. ред.). К осени этого года после завершения полного объема работ дошкольное учреждение станет самым крупным в городе и сможет принять до тысячи детей», — цитирует мэрия главу города Руслана Кухарука. Ранее агентство писало, что в грядущем учебном году детей начнут принимать три новые школы и детский сад в микрорайоне Березняки. По данным мэрии, за последние пять лет в Тюмени появилось 20 новых детских садов общей вместимостью почти 12 тысяч мест.

После завершения капитального ремонта детский сад «Крепыш» в Тюмени станет самым крупным в городе. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. Детсад сможет принять до 1000 детей. «В 2022 году завершен комплексный капитальный ремонт первой очереди детского сада „Крепыш“ (ул. Мельничная,80/1 — прим. ред.). К осени этого года после завершения полного объема работ дошкольное учреждение станет самым крупным в городе и сможет принять до тысячи детей», — цитирует мэрия главу города Руслана Кухарука. Ранее агентство писало, что в грядущем учебном году детей начнут принимать три новые школы и детский сад в микрорайоне Березняки. По данным мэрии, за последние пять лет в Тюмени появилось 20 новых детских садов общей вместимостью почти 12 тысяч мест.