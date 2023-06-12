В сентябре в новые школы пойдут 4 200 детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени в грядущем учебном году детей начнут принимать три новые школы и детский сад в микрорайоне Березняки. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава администрации города Руслан Кухарук.

«К началу 2023-2024 учебного года планируется ввести в эксплуатацию три новые школы. А именно: в микрорайоне Тура на 1 500 мест (школа №67), микрорайоне Ямальский-2 на 1 200 мест (гимназия №4) и в районе Плеханово на 1 500 мест (школа №95)», — написал Руслан Кухарук в своем telegram-канале.

Помимо школ в Тюмени откроют и новый детский сад. Он расположится в микрорайоне Березняки. По словам мэра Тюмени, сейчас в образовательные организации закупают необходимое оборудование и нанимают в них педагогов и иной персонал.