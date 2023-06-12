12 июня 2023

В Тюмени к сентябрю откроют три новые школы и детский сад. Подробности

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие школы №31. Екатеринбург, букет, первое сентября, день знаний, цветы
В сентябре в новые школы пойдут 4 200 детей Фото:

В Тюмени в грядущем учебном году детей начнут принимать три новые школы и детский сад в микрорайоне Березняки. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава администрации города Руслан Кухарук.

«К началу 2023-2024 учебного года планируется ввести в эксплуатацию три новые школы. А именно: в микрорайоне Тура на 1 500 мест (школа №67), микрорайоне Ямальский-2 на 1 200 мест (гимназия №4) и в районе Плеханово на 1 500 мест (школа №95)», — написал Руслан Кухарук в своем telegram-канале.

Помимо школ в Тюмени откроют и новый детский сад. Он расположится в микрорайоне Березняки. По словам мэра Тюмени, сейчас в образовательные организации закупают необходимое оборудование и нанимают в них педагогов и иной персонал.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени в грядущем учебном году детей начнут принимать три новые школы и детский сад в микрорайоне Березняки. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава администрации города Руслан Кухарук. «К началу 2023-2024 учебного года планируется ввести в эксплуатацию три новые школы. А именно: в микрорайоне Тура на 1 500 мест (школа №67), микрорайоне Ямальский-2 на 1 200 мест (гимназия №4) и в районе Плеханово на 1 500 мест (школа №95)», — написал Руслан Кухарук в своем telegram-канале. Помимо школ в Тюмени откроют и новый детский сад. Он расположится в микрорайоне Березняки. По словам мэра Тюмени, сейчас в образовательные организации закупают необходимое оборудование и нанимают в них педагогов и иной персонал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...