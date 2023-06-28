Путин поздравил мусульман России со священным праздником

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир
Путин поздравил всех мусульман с праздником Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам. Его слова приводит официальный сайт представительства президента РФ.

«Этот праздник, знаменующий завершение паломничества к великим святыням ислама, имеет глубокий нравственный, духовный смысл», — говорится в заявлении Путина, он опубликован на сайте Kremlin. Он добавил, что праздник отмечается благими делами и заботой о ближних.

Отмечается, что мусульмане играют большую роль в жизни страны. Они вносят высокий вклад в сбережение семейных ценностей и воспитание новых поколений.

Сегодня мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам. Он наступает спустя 70 дней после Ураза-байрама.

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Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам. Его слова приводит официальный сайт представительства президента РФ. «Этот праздник, знаменующий завершение паломничества к великим святыням ислама, имеет глубокий нравственный, духовный смысл», — говорится в заявлении Путина, он опубликован на сайте Kremlin. Он добавил, что праздник отмечается благими делами и заботой о ближних. Отмечается, что мусульмане играют большую роль в жизни страны. Они вносят высокий вклад в сбережение семейных ценностей и воспитание новых поколений. Сегодня мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам. Он наступает спустя 70 дней после Ураза-байрама.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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