Путин поздравил мусульман России со священным праздником

Путин поздравил всех мусульман с праздником Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам. Его слова приводит официальный сайт представительства президента РФ.

«Этот праздник, знаменующий завершение паломничества к великим святыням ислама, имеет глубокий нравственный, духовный смысл», — говорится в заявлении Путина, он опубликован на сайте Kremlin . Он добавил, что праздник отмечается благими делами и заботой о ближних.

Отмечается, что мусульмане играют большую роль в жизни страны. Они вносят высокий вклад в сбережение семейных ценностей и воспитание новых поколений.

Сегодня мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам. Он наступает спустя 70 дней после Ураза-байрама.