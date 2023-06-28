Путин поздравил мусульман России со священным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам. Его слова приводит официальный сайт представительства президента РФ.
«Этот праздник, знаменующий завершение паломничества к великим святыням ислама, имеет глубокий нравственный, духовный смысл», — говорится в заявлении Путина, он опубликован на сайте Kremlin. Он добавил, что праздник отмечается благими делами и заботой о ближних.
Отмечается, что мусульмане играют большую роль в жизни страны. Они вносят высокий вклад в сбережение семейных ценностей и воспитание новых поколений.
Сегодня мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам. Он наступает спустя 70 дней после Ураза-байрама.
Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам. Его слова приводит официальный сайт представительства президента РФ. «Этот праздник, знаменующий завершение паломничества к великим святыням ислама, имеет глубокий нравственный, духовный смысл», — говорится в заявлении Путина, он опубликован на сайте Kremlin. Он добавил, что праздник отмечается благими делами и заботой о ближних. Отмечается, что мусульмане играют большую роль в жизни страны. Они вносят высокий вклад в сбережение семейных ценностей и воспитание новых поколений. Сегодня мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам. Он наступает спустя 70 дней после Ураза-байрама.