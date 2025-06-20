Пискарев: иноагенты пытаются сорвать выборы в нескольких регионах России

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Пискарев отметил, что зафиксированы вмешательства в региональные выборы в сентябре 2025 года
Пискарев отметил, что зафиксированы вмешательства в региональные выборы в сентябре 2025 года Фото:

Ряд иностранных агентов начали кампанию, цель которой — повлиять на ход выборов по меньшей мере в десяти регионах России. Об этом сообщил председатель комитета Государственной думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. 

«Уже сейчас, в частности, рядом иностранных агентов и представителей зарубежных нежелательных и экстремистских организаций анонсирована кампания по влиянию на выборы как минимум в 10 регионах нашей страны», — рассказал Пискарев. Его цитирует telegram-канал комиссии ГД по расследованию вмешательств извне.

Комиссия начала отслеживать случаи возможного иностранного вмешательства в региональные выборы, которые состоятся в России в сентябре 2025 года. В числе субъектов, где зафиксировано воздействие, названы Курская область, а также некоторые регионы Сибирского и Уральского федеральных округов.

В сентябре 2025 года в России пройдут масштабные региональные и муниципальные выборы, в которых смогут принять участие около 55 миллионов избирателей. Всего запланировано более пяти тысяч избирательных кампаний в 81 регионе страны.

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Ряд иностранных агентов начали кампанию, цель которой — повлиять на ход выборов по меньшей мере в десяти регионах России. Об этом сообщил председатель комитета Государственной думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.  «Уже сейчас, в частности, рядом иностранных агентов и представителей зарубежных нежелательных и экстремистских организаций анонсирована кампания по влиянию на выборы как минимум в 10 регионах нашей страны», — рассказал Пискарев. Его цитирует telegram-канал комиссии ГД по расследованию вмешательств извне. Комиссия начала отслеживать случаи возможного иностранного вмешательства в региональные выборы, которые состоятся в России в сентябре 2025 года. В числе субъектов, где зафиксировано воздействие, названы Курская область, а также некоторые регионы Сибирского и Уральского федеральных округов. В сентябре 2025 года в России пройдут масштабные региональные и муниципальные выборы, в которых смогут принять участие около 55 миллионов избирателей. Всего запланировано более пяти тысяч избирательных кампаний в 81 регионе страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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