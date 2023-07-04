В челябинскую военную часть набирают водителей автобусов

05 июля 2023 в 11:48 Размер текста - 17 +

Водители могут рассчитывать на зарплату от 40 до 215 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В военную часть № 58149, расположенную в Чебаркуле (Челябинская область), набирают водителей автобусов. Согласно объявлению, опубликованному в официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, заработная плата будет варьироваться от 40 до 215 тысяч рублей в зависимости от показателей службы. «Открыт набор в в/ч 58149. Вакантные должности: водитель категории С, водитель категории D, водитель категории Е, электрик», — говорится в объявлении. К кандидатам предъявляют ряд требований. Они должны быть не старше 45 лет, иметь необходимую годность по состоянию здоровья, иметь российское гражданство и уровень образования не ниже среднего. Также они не должны иметь проблем с законом, не числиться в базе данных, как лишенные водительских прав за пьяное вождение. За службу кандидаты смогут получать заработную плату от 40 до 215 тысяч рублей. Им будут положены все социальные льготы военнослужащих. Помимо хорошего заработка у них будет возможность получать ежегодную премию, материальную помощь и надбавку за классность.

В военную часть № 58149, расположенную в Чебаркуле (Челябинская область), набирают водителей автобусов. Согласно объявлению, опубликованному в официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, заработная плата будет варьироваться от 40 до 215 тысяч рублей в зависимости от показателей службы. «Открыт набор в в/ч 58149. Вакантные должности: водитель категории С, водитель категории D, водитель категории Е, электрик», — говорится в объявлении. К кандидатам предъявляют ряд требований. Они должны быть не старше 45 лет, иметь необходимую годность по состоянию здоровья, иметь российское гражданство и уровень образования не ниже среднего. Также они не должны иметь проблем с законом, не числиться в базе данных, как лишенные водительских прав за пьяное вождение. За службу кандидаты смогут получать заработную плату от 40 до 215 тысяч рублей. Им будут положены все социальные льготы военнослужащих. Помимо хорошего заработка у них будет возможность получать ежегодную премию, материальную помощь и надбавку за классность.