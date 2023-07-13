Под открытым небом артисты исполнили произведения Моцарта и романсы Рахманинова Фото: Размик Закарян © URA.RU

В деревне Петропавловка Челябинской области среди Уральских гор прошел уникальный концерт классической музыки «Классика в горах». Под открытым небом артисты исполнили произведения Моцарта, романсы Рахманинова, Чайковского, Крейслера и Каччини, сообщают очевидцы в соцсети.

«Когда жара наконец-то спала в деревне Петропавловка Катав-Ивановского района на поляне прошло уникальное для нашей местности мероприятие „Классика в горах“. На фоне величественных гор и захода солнца располагалась сцена, возле который находилось импровизируемое концертное ложе для гостей мероприятия», — сообщается в группе «Горная тропа из Петропавловки» в социальной сети «ВКонтакте».

Под открытым небом произведения Моцарта, романсы Рахманинова, Чайковского, Крейслера и Каччини исполнили Мария Гулик, которая выступает на сценах Европы, Америки, Австралии и Новой Зеландии, скрипач Михаил Редреев, сейчас работает в Казанском камерном оркестре La Primavera и является первой скрипкой, а также Мария Богдановская, лауреат Международных и Всероссийских исполнительских конкурсов.

Всего концерт посетили порядка 400 человек. По словам основателя турфирмы «Приземленные» Александра Сафонова, места в Петропавловке шедевральные. Слушать музыку среди тихих гор — это состояние, которое ни с чем сравнить невозможно.

Ранее в Челябинске под открытым небом около памятника Курчатову прошел концерт мировой звезды оперной сцены Аиды Гарифуллиной. Мероприятие посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной, сообщили URA.RU в пресс-службе областного правительства.

Слушать музыку среди тихих гор — это состояние, которое ни с чем сравнить невозможно, отмечают зрители Фото с группы «Горная тропа из Петропавловки» в социальной сети «ВКонтакте»

Концерт «Классика в горах» посетили порядка 400 человек Фото с группы «Горная тропа из Петропавловки» в социальной сети «ВКонтакте»

Концерт прошел на фоне величественных гор Фото с группы «Трехгорный городской округ» в социальной сети «ВКонтакте»