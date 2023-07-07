Алексей Текслер со сцены поблагодарил супругу за инициативу провести такой концерт в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске под открытым небом около памятника Курчатову прошел концерт мировой звезды оперной сцены Аиды Гарифуллиной. Мероприятие посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной, сообщили URA.RU в пресс-службе областного правительства.

«Спасибо вам, дорогие челябинцы, что поддержали нашу инициативу. Мы любим классическую музыку и являемся культурной столицей. Мы это знаем, мы в это верим и сегодня себе это доказали», — обратился к собравшимся со сцены Алексей Текслер.

Уникальный концерт под открытым небом был посвящен 120-летию со дня рождения великого физика-атомщика Игоря Курчатова. Прошло мероприятие на площадке около памятника Курчатова в Челябинске. Перед собравшимися выступила мировая звезда оперной сцены Аида Гарифуллина, а также солист Мариинского театра Иван Гынгазов, солист Большого и Мариинского театров Александр Краснов.

В конце мероприятия Аида Гарифуллина вручила именную премию трем молодым музыкантам из Челябинской области. Лев Камаев, Фахлуа Ильясов, Мария Верещагина получили денежные сертификаты в размере 100 тысяч рублей. Всего концерт Аиды Гарифуллиной в Челябинске под открытым небом посетили более 3 тысяч человек. Губернатор Алексей Текслер предложил сделать его ежегодным.

Ранее жена губернатора Ирина Текслер пригласила челябинцев на концерт мировой звезды Аиды Гарифуллиной. Звезда оперной сцены своим голосом покорила весь мир, ее ждут на сценах Большого театра, Carnegie Hall, Королевского оперного театра «Ковент Гарден» (Theatre Royal, Covent Garden) и многих других.

Алексей Текслер пообщался с мамой Аиды Ляйлей Гарифуллиной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мировая звезда оперной сцены выступила в Челябинске на уникальном концерте под открытым небом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске под открытым небом около памятника Курчатову прошел концерт мировой звезды оперной сцены Аиды Гарифуллиной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мероприятие посетили более 3 тысяч человек, в их числе были губернатор Челябинской области Алексей Текслер с супругой Ириной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Алексей Текслер поблагодарил Аиду Гарифуллину за концерт в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU