13 июля 2023

Жительница Кургана получила сотрясение мозга, гуляя по набережной. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония передачи машин скорой медицинской помощи на Площади 1905 года. Екатеринбург, медицина, здравоохранение, неотложная помощь, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, неотложная медпомощь, скорая помошь
По словам очевидцев, подростки из многоэтажки сбросили на девушку пакет с водой Фото:

Жительница Кургана получила сотрясение мозга, проходя к набережной мимо многоэтажного дома. Предположительно, на голову девушке был сброшен пакет с водой, сообщает в telegram-канал «Голос Кургана 24/7».

«Скорая на набережной. Очевидцы сообщают, что был слышен громкий хлопок. На девушку подростки с десятиэтажки скинули пакет с водой. У девушки легкое сотрясение мозга и оглушение», — говорится в сообщении telegram-канала «Голос Кургана 24/7».

Отмечается, что на видео пострадавшая девушка сидит на земле рядом с каретой скорой помощи и медиками. Вероятно, госпитализация ей не потребовалась.

В пресс-службе УМВД на запрос URA.RU ответили, что данное сообщение будет зарегистрировано. По информации канала, полицейские проведут проверку.

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Жительница Кургана получила сотрясение мозга, проходя к набережной мимо многоэтажного дома. Предположительно, на голову девушке был сброшен пакет с водой, сообщает в telegram-канал «Голос Кургана 24/7». «Скорая на набережной. Очевидцы сообщают, что был слышен громкий хлопок. На девушку подростки с десятиэтажки скинули пакет с водой. У девушки легкое сотрясение мозга и оглушение», — говорится в сообщении telegram-канала «Голос Кургана 24/7». Отмечается, что на видео пострадавшая девушка сидит на земле рядом с каретой скорой помощи и медиками. Вероятно, госпитализация ей не потребовалась. В пресс-службе УМВД на запрос URA.RU ответили, что данное сообщение будет зарегистрировано. По информации канала, полицейские проведут проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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