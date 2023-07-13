Жительница Кургана получила сотрясение мозга, гуляя по набережной. Видео

14 июля 2023 в 20:26 Размер текста - 17 +

По словам очевидцев, подростки из многоэтажки сбросили на девушку пакет с водой Фото: Анна Майорова © URA.RU Жительница Кургана получила сотрясение мозга, проходя к набережной мимо многоэтажного дома. Предположительно, на голову девушке был сброшен пакет с водой, сообщает в telegram-канал «Голос Кургана 24/7». «Скорая на набережной. Очевидцы сообщают, что был слышен громкий хлопок. На девушку подростки с десятиэтажки скинули пакет с водой. У девушки легкое сотрясение мозга и оглушение», — говорится в сообщении telegram-канала «Голос Кургана 24/7». Отмечается, что на видео пострадавшая девушка сидит на земле рядом с каретой скорой помощи и медиками. Вероятно, госпитализация ей не потребовалась. В пресс-службе УМВД на запрос URA.RU ответили, что данное сообщение будет зарегистрировано. По информации канала, полицейские проведут проверку.

Жительница Кургана получила сотрясение мозга, проходя к набережной мимо многоэтажного дома. Предположительно, на голову девушке был сброшен пакет с водой, сообщает в telegram-канал «Голос Кургана 24/7». «Скорая на набережной. Очевидцы сообщают, что был слышен громкий хлопок. На девушку подростки с десятиэтажки скинули пакет с водой. У девушки легкое сотрясение мозга и оглушение», — говорится в сообщении telegram-канала «Голос Кургана 24/7». Отмечается, что на видео пострадавшая девушка сидит на земле рядом с каретой скорой помощи и медиками. Вероятно, госпитализация ей не потребовалась. В пресс-службе УМВД на запрос URA.RU ответили, что данное сообщение будет зарегистрировано. По информации канала, полицейские проведут проверку.