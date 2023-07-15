Николай Сванидзе сообщил о состоянии своего здоровья

Член СПЧ Меркачева: Сванидзе выздоровел и вернулся в Москву
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Телеведущие Николай Сванидзе и Александр Любимов в Ельцин Центре. Екатеринбург, сванидзе николай
Сванидзе (на фото) чувствует себя бодро, сообщила Ева Меркачева Фото:

Российский журналист, бывший член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Николай Сванидзе выздоровел и вернулся в Москву. Об этом сообщила член СПЧ Ева Меркачева.

«Пишет, что в Москве», — написала Меркачева в своем telegram-канале. Она также добавила, что Сванидзе чувствует себя бодро.

Ранее Сванидзе попал в реанимацию с отеком легких в тяжелом состоянии. Он был в искусственной коме на аппарате ИВЛ. Для продолжения лечения его перевезли в Израиль по решению родственников.

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Российский журналист, бывший член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Николай Сванидзе выздоровел и вернулся в Москву. Об этом сообщила член СПЧ Ева Меркачева. «Пишет, что в Москве», — написала Меркачева в своем telegram-канале. Она также добавила, что Сванидзе чувствует себя бодро. Ранее Сванидзе попал в реанимацию с отеком легких в тяжелом состоянии. Он был в искусственной коме на аппарате ИВЛ. Для продолжения лечения его перевезли в Израиль по решению родственников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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