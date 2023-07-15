Николай Сванидзе сообщил о состоянии своего здоровья

Сванидзе (на фото) чувствует себя бодро, сообщила Ева Меркачева
Российский журналист, бывший член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Николай Сванидзе выздоровел и вернулся в Москву. Об этом сообщила член СПЧ Ева Меркачева.
«Пишет, что в Москве», — написала Меркачева в своем telegram-канале. Она также добавила, что Сванидзе чувствует себя бодро.
Ранее Сванидзе попал в реанимацию с отеком легких в тяжелом состоянии. Он был в искусственной коме на аппарате ИВЛ. Для продолжения лечения его перевезли в Израиль по решению родственников.
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