Baza: Сванидзе попал в реанимацию с отеком легких

Журналист Николай Сванидзе попал в реанимационное отделение
Телеведущий и журналист Николай Сванидзе перемещен в реанимационное отделение в тяжелом состоянии. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Журналист Николай Сванидзе находится в реанимации в тяжелом состоянии», — передает Baza. Уточняется, что у журналиста пневмония и отек легких.
Ранее стало известно, что Сванидзе был госпитализирован в Москве. У него были выявлены признаки пневмонии, передает Пятый канал. У него взяли анализы на ковид, результат анализов неизвестен.
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