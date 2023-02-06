Baza: Сванидзе попал в реанимацию с отеком легких

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Телеведущие Николай Сванидзе и Александр Любимов в Ельцин Центре. Екатеринбург, сванидзе николай
Журналист Николай Сванидзе попал в реанимационное отделение Фото:

Телеведущий и журналист Николай Сванидзе перемещен в реанимационное отделение в тяжелом состоянии. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Журналист Николай Сванидзе находится в реанимации в тяжелом состоянии», — передает Baza. Уточняется, что у журналиста пневмония и отек легких.

Ранее стало известно, что Сванидзе был госпитализирован в Москве. У него были выявлены признаки пневмонии, передает Пятый канал. У него взяли анализы на ковид, результат анализов неизвестен.

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Телеведущий и журналист Николай Сванидзе перемещен в реанимационное отделение в тяжелом состоянии. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Журналист Николай Сванидзе находится в реанимации в тяжелом состоянии», — передает Baza. Уточняется, что у журналиста пневмония и отек легких. Ранее стало известно, что Сванидзе был госпитализирован в Москве. У него были выявлены признаки пневмонии, передает Пятый канал. У него взяли анализы на ковид, результат анализов неизвестен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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