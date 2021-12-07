Сванидзе предрек снос памятников Ленину по всей России

08 декабря 2021 в 09:04 Размер текста - 17 +

На снос памятников Ленину не могут решиться власти, считает Сванидзе Фото: Денис Моргунов © URA.RU Памятники народному вождю, председателю Совета народных комиссаров СССР Владимиру Ленину рано или поздно снесут по всей России. Таким мнением с URA.RU поделился историк, журналист, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, профессор Николай Сванидзе. «Я за снос памятников Ленину. Потому что вся страна в его статуях. А я думаю, придет мальчик с мамой. Скажет: „Мама, кто этот дядя?“. И что мама ему ответит? Каковы заслуги этого дяди? Его останки лежат в Мавзолее. Я бы не ответил. Что он сделал? Развалил страну? Погубил огромное количество людей. Конечно, будут сносить эти памятники, но когда — это уже другой вопрос», — сказал Николай Сванидзе. Он подчеркнул, что пока российские власти не идут на этот шаг. «На это не решался [первый президент России Борис] Ельцин, на это не решается [действующий глава государства Владимир] Путин», — отметил историк. По его мнению, власти считают, что не нужно беспокоить людей, которые считают Ленина важной фигурой и просто привыкли к памятникам ему. «Поэтому этот вопрос сейчас нерешаем. Когда выносили [генерального и первого секретаря КПСС Иосифа] Сталина из Мавзолея, ничего не случилось. Хотя тогда Сталин был несопоставимо популярнее, чем сейчас Ленин. Тем не менее, на это власть сейчас не пойдет», — объяснил Сванидзе. Митингующие 8 декабря 2013 года сбросили с пьедестала и разрушили памятник Ленину в Киеве. Это событие послужило началом «Ленинопада». Спустя ровно год на Украине снесли более 500 памятников народному вождю. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Памятники народному вождю, председателю Совета народных комиссаров СССР Владимиру Ленину рано или поздно снесут по всей России. Таким мнением с URA.RU поделился историк, журналист, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, профессор Николай Сванидзе. «Я за снос памятников Ленину. Потому что вся страна в его статуях. А я думаю, придет мальчик с мамой. Скажет: „Мама, кто этот дядя?“. И что мама ему ответит? Каковы заслуги этого дяди? Его останки лежат в Мавзолее. Я бы не ответил. Что он сделал? Развалил страну? Погубил огромное количество людей. Конечно, будут сносить эти памятники, но когда — это уже другой вопрос», — сказал Николай Сванидзе. Он подчеркнул, что пока российские власти не идут на этот шаг. «На это не решался [первый президент России Борис] Ельцин, на это не решается [действующий глава государства Владимир] Путин», — отметил историк. По его мнению, власти считают, что не нужно беспокоить людей, которые считают Ленина важной фигурой и просто привыкли к памятникам ему. «Поэтому этот вопрос сейчас нерешаем. Когда выносили [генерального и первого секретаря КПСС Иосифа] Сталина из Мавзолея, ничего не случилось. Хотя тогда Сталин был несопоставимо популярнее, чем сейчас Ленин. Тем не менее, на это власть сейчас не пойдет», — объяснил Сванидзе. Митингующие 8 декабря 2013 года сбросили с пьедестала и разрушили памятник Ленину в Киеве. Это событие послужило началом «Ленинопада». Спустя ровно год на Украине снесли более 500 памятников народному вождю.