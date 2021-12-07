Сванидзе предрек снос памятников Ленину по всей России

Памятники народному вождю, председателю Совета народных комиссаров СССР Владимиру Ленину рано или поздно снесут по всей России. Таким мнением с URA.RU поделился историк, журналист, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, профессор Николай Сванидзе.
«Я за снос памятников Ленину. Потому что вся страна в его статуях. А я думаю, придет мальчик с мамой. Скажет: „Мама, кто этот дядя?“. И что мама ему ответит? Каковы заслуги этого дяди? Его останки лежат в Мавзолее. Я бы не ответил. Что он сделал? Развалил страну? Погубил огромное количество людей. Конечно, будут сносить эти памятники, но когда — это уже другой вопрос», — сказал Николай Сванидзе.
Он подчеркнул, что пока российские власти не идут на этот шаг. «На это не решался [первый президент России Борис] Ельцин, на это не решается [действующий глава государства Владимир] Путин», — отметил историк. По его мнению, власти считают, что не нужно беспокоить людей, которые считают Ленина важной фигурой и просто привыкли к памятникам ему. «Поэтому этот вопрос сейчас нерешаем. Когда выносили [генерального и первого секретаря КПСС Иосифа] Сталина из Мавзолея, ничего не случилось. Хотя тогда Сталин был несопоставимо популярнее, чем сейчас Ленин. Тем не менее, на это власть сейчас не пойдет», — объяснил Сванидзе.
Митингующие 8 декабря 2013 года сбросили с пьедестала и разрушили памятник Ленину в Киеве. Это событие послужило началом «Ленинопада». Спустя ровно год на Украине снесли более 500 памятников народному вождю.
Памятники народному вождю, председателю Совета народных комиссаров СССР Владимиру Ленину рано или поздно снесут по всей России. Таким мнением с URA.RU поделился историк, журналист, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, профессор Николай Сванидзе. «Я за снос памятников Ленину. Потому что вся страна в его статуях. А я думаю, придет мальчик с мамой. Скажет: „Мама, кто этот дядя?“. И что мама ему ответит? Каковы заслуги этого дяди? Его останки лежат в Мавзолее. Я бы не ответил. Что он сделал? Развалил страну? Погубил огромное количество людей. Конечно, будут сносить эти памятники, но когда — это уже другой вопрос», — сказал Николай Сванидзе. Он подчеркнул, что пока российские власти не идут на этот шаг. «На это не решался [первый президент России Борис] Ельцин, на это не решается [действующий глава государства Владимир] Путин», — отметил историк. По его мнению, власти считают, что не нужно беспокоить людей, которые считают Ленина важной фигурой и просто привыкли к памятникам ему. «Поэтому этот вопрос сейчас нерешаем. Когда выносили [генерального и первого секретаря КПСС Иосифа] Сталина из Мавзолея, ничего не случилось. Хотя тогда Сталин был несопоставимо популярнее, чем сейчас Ленин. Тем не менее, на это власть сейчас не пойдет», — объяснил Сванидзе. Митингующие 8 декабря 2013 года сбросили с пьедестала и разрушили памятник Ленину в Киеве. Это событие послужило началом «Ленинопада». Спустя ровно год на Украине снесли более 500 памятников народному вождю.