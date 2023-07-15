15 июля 2023
14 июля 2023

Курганцы пожаловались на соседа, который завалил улицу просроченными продуктами

© Служба новостей «URA.RU»
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Свалка мусора в частном секторе города не перекрестке улиц Чкалова и Зеленой. Курган, мусор, деревянный дом, помойка, грязь, частный сектор, свалка
Житель Кургана завалил улицу просроченными продуктами Фото:

В Кургане житель Рябково устроил свалку из просроченных продуктов прямо перед домом на улице. Об сообщила соседка курганца в соцсети.

«Сосед на улице Сеченова таскает просрочку с магазина, сортирует ее, говоря, что кормит свиней! Остатки воняют в коробках по всей улице…», — рассказала в посте жительница Рябково на странице паблика «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте.

Уточняется, что просроченные продукты неприятно пахнут и привлекают мух и тараканов. По словам соседки, терпеть горы воняющего мусора дальше уже нет сил. В комментариях курганцы посоветовали женщине написать жалобу в административно-техническую инспекцию, чтобы компетентные органы проверили — есть ли нарушения и выписали штраф.

Ранее жители одного из домов в Кургане жаловались на невыносимую вонь из квартиры соседей. Об этом горожане написали в соцсети.

Курганцы пожаловались на соседа, завалившего улицу просроченными продуктами
Курганцы пожаловались на соседа, завалившего улицу просроченными продуктами
Фото:

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В Кургане житель Рябково устроил свалку из просроченных продуктов прямо перед домом на улице. Об сообщила соседка курганца в соцсети. «Сосед на улице Сеченова таскает просрочку с магазина, сортирует ее, говоря, что кормит свиней! Остатки воняют в коробках по всей улице…», — рассказала в посте жительница Рябково на странице паблика «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте. Уточняется, что просроченные продукты неприятно пахнут и привлекают мух и тараканов. По словам соседки, терпеть горы воняющего мусора дальше уже нет сил. В комментариях курганцы посоветовали женщине написать жалобу в административно-техническую инспекцию, чтобы компетентные органы проверили — есть ли нарушения и выписали штраф. Ранее жители одного из домов в Кургане жаловались на невыносимую вонь из квартиры соседей. Об этом горожане написали в соцсети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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