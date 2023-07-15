Курганцы пожаловались на соседа, который завалил улицу просроченными продуктами

В Кургане житель Рябково устроил свалку из просроченных продуктов прямо перед домом на улице. Об сообщила соседка курганца в соцсети.
«Сосед на улице Сеченова таскает просрочку с магазина, сортирует ее, говоря, что кормит свиней! Остатки воняют в коробках по всей улице…», — рассказала в посте жительница Рябково на странице паблика «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте.
Уточняется, что просроченные продукты неприятно пахнут и привлекают мух и тараканов. По словам соседки, терпеть горы воняющего мусора дальше уже нет сил. В комментариях курганцы посоветовали женщине написать жалобу в административно-техническую инспекцию, чтобы компетентные органы проверили — есть ли нарушения и выписали штраф.
Ранее жители одного из домов в Кургане жаловались на невыносимую вонь из квартиры соседей. Об этом горожане написали в соцсети.
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