Курганцы пожаловались на соседа, который завалил улицу просроченными продуктами

16 июля 2023 в 19:46 Размер текста - 17 +

Житель Кургана завалил улицу просроченными продуктами Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Кургане житель Рябково устроил свалку из просроченных продуктов прямо перед домом на улице. Об сообщила соседка курганца в соцсети. «Сосед на улице Сеченова таскает просрочку с магазина, сортирует ее, говоря, что кормит свиней! Остатки воняют в коробках по всей улице…», — рассказала в посте жительница Рябково на странице паблика «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте. Уточняется, что просроченные продукты неприятно пахнут и привлекают мух и тараканов. По словам соседки, терпеть горы воняющего мусора дальше уже нет сил. В комментариях курганцы посоветовали женщине написать жалобу в административно-техническую инспекцию, чтобы компетентные органы проверили — есть ли нарушения и выписали штраф. Ранее жители одного из домов в Кургане жаловались на невыносимую вонь из квартиры соседей. Об этом горожане написали в соцсети. Курганцы пожаловались на соседа, завалившего улицу просроченными продуктами Фото: группа «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте

В Кургане житель Рябково устроил свалку из просроченных продуктов прямо перед домом на улице. Об сообщила соседка курганца в соцсети. «Сосед на улице Сеченова таскает просрочку с магазина, сортирует ее, говоря, что кормит свиней! Остатки воняют в коробках по всей улице…», — рассказала в посте жительница Рябково на странице паблика «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте. Уточняется, что просроченные продукты неприятно пахнут и привлекают мух и тараканов. По словам соседки, терпеть горы воняющего мусора дальше уже нет сил. В комментариях курганцы посоветовали женщине написать жалобу в административно-техническую инспекцию, чтобы компетентные органы проверили — есть ли нарушения и выписали штраф. Ранее жители одного из домов в Кургане жаловались на невыносимую вонь из квартиры соседей. Об этом горожане написали в соцсети.