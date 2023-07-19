В Курганской области в полтора раза выросло число преступлений ОПГ

Курганские полицейские рассказали про обстановку в области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в полтора раза выросло число преступлений, которые совершили участники организованных преступных группировок (ОПГ). Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

«В отчетный период на территории Курганской области задокументировано 252 преступления, совершенных в составе организованных преступных групп, при этом 246 (или 97,6%) пресечены личным составом ОВД (за шесть месяцев 2022-го — 155; +58,7%). За их совершение к уголовной ответственности привлечено 43 лица (за шесть месяцев 2022-го — 29, +48,3%)», — рассказали URA.RU сотрудники полиции.

Сотрудники ведомства также ликвидировали два организованных преступных сообщества. По одной из данных групп материалы направлены в суд. Также в суд направлены уголовные дела по статье о создании и участии в вооруженной банде.

Кроме того, в регионе почти в два раза выросло число преступлений, связанных с коррупцией. Как сообщили журналисту в пресс-службе полиции, число жителей, привлеченных к уголовной ответственности по тяжким и особо тяжким коррупционным преступлениям, увеличилось на 35,7%.

Ранее URA.RU писало, что курганская полиция раскрывает больше всех преступлений на Урале. По всей Российской Федерации регион почти попал в десятку областей с самой высокой раскрываемостью.