Пермяки предложили «гнать поганой метлой» скандального режиссера Райхельгауза

Иосиф Райхельгауз поставит спектакль в пермском театре Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Скандально известного театрального режиссера Иосифа Райхельгауза нужно «гнать поганой метлой». К такому выводу пришли пермяки после сообщения, что его в Пермь везет худрук «Театр-Театра» Борис Мильграм. В прикамской столице Райхельгауз собирается поставить спектакль «Ромео и Джульетта».

«Гнать поганой метлой! В Москве его ни в один театр не пускают! Куда смотрит пермский министр культуры?» — спрашивает один из подписчиков telegram-канала «Прикамские витязи», в котором появился тематический пост.

«Нужны многочисленные жалобы-обращения в прокуратуру и другие органы. Судя по опыту других регионов страны, только массовые жалобы граждан способы остановить подобные вопиющие случаи», — высказался другой пермяк. «Что можно противопоставить? Проигнорировать спектакли в подаче этих <…> (либералов — прим. URA.RU)», — поделился мнением еще один комментатор.

Райхельгауз ранее критиковал спецоперацию, а также трагедию в Одессе, которая имела место 2 мая 2014 года. Сам Райхельгауз, будучи педагогом ГИТИС и народным артистом РФ с множеством наград, считает все обвинения в свой адрес фальсификацией. Ранее в средствах массовой информации Мильграм подчеркивал, что резонансные высказывания и позиция Райхельгауза на тему спецоперации не навредят театру и будущей постановке.