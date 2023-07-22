В Кабардино-Балкарии 12 человек пострадали в ДТП с «Камазом» и автобусом

На месте ДТП работают оперативные службы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кабардино-Балкарии произошло ДТП с участием Камаза и автобуса Volvo, который следовал по маршруту «Махачкала—Ростов». В результате аварии пострадало 12 человек, сообщили в МВД по республике.

«Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса „Вольво“, следовавшего по маршруту „Махачкала-Ростов“, под управлением 36-летнего жителя Ростовской области и автомобиля „Камаз“, за рулем которого находился 32-летний местный житель. <…> По предварительной информации, 12 человек получили травмы различной степени тяжести», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что на трассе, где произошло происшествие, временно перекрыто движение и организован объезд. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа МВД, а также экстренные службы.