В Кабардино-Балкарии 12 человек пострадали в ДТП с «Камазом» и автобусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП с автобусом на Плотинке. Екатеринбург, дтп, автобус, общественный транспорт, авария, городской транспорт, автопредприятие
На месте ДТП работают оперативные службы Фото:

В Кабардино-Балкарии произошло ДТП с участием Камаза и автобуса Volvo, который следовал по маршруту «Махачкала—Ростов». В результате аварии пострадало 12 человек, сообщили в МВД по республике.

«Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса „Вольво“, следовавшего по маршруту „Махачкала-Ростов“, под управлением 36-летнего жителя Ростовской области и автомобиля „Камаз“, за рулем которого находился 32-летний местный житель. <…> По предварительной информации, 12 человек получили травмы различной степени тяжести», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что на трассе, где произошло происшествие, временно перекрыто движение и организован объезд. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа МВД, а также экстренные службы.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кабардино-Балкарии произошло ДТП с участием Камаза и автобуса Volvo, который следовал по маршруту «Махачкала—Ростов». В результате аварии пострадало 12 человек, сообщили в МВД по республике. «Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса „Вольво“, следовавшего по маршруту „Махачкала-Ростов“, под управлением 36-летнего жителя Ростовской области и автомобиля „Камаз“, за рулем которого находился 32-летний местный житель. <…> По предварительной информации, 12 человек получили травмы различной степени тяжести», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что на трассе, где произошло происшествие, временно перекрыто движение и организован объезд. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа МВД, а также экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...