На челябинском озере утонул 6-летний ребенок

Компания детей купалась в запрещенном месте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На озере Первое в Челябинске утонул шестилетний мальчик. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города (УБЖ), инцидент произошел из-за купания в запрещенном месте.

«Несколько детей в возрасте от шести до 14 лет купались в запрещенном месте. Когда собрались уходить, обнаружили, что не хватает шестилетнего мальчика. Они стали искать его, но было уже поздно», — сообщили URA.RU в пресс-службе УБЖ.

Там отметили, что ребенка обнаружили в пяти метрах от берега. Оперативно были вызваны полицейские и медики. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть мальчика.

Спасатели напоминают родителям о необходимости присмотра за детьми во время купания. Вся ответственность за ребенка лежит на них. Они должны сопровождать и контролировать его.