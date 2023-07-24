24 июля 2023

На челябинском озере утонул 6-летний ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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«Путинский» пляж на озере Смолино. Челябинск, купающиеся, купание, лето, жара, утопающий, руки вверх, плавание, водоем, безопасность на воде, тонет
Компания детей купалась в запрещенном месте Фото:

На озере Первое в Челябинске утонул шестилетний мальчик. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города (УБЖ), инцидент произошел из-за купания в запрещенном месте.

«Несколько детей в возрасте от шести до 14 лет купались в запрещенном месте. Когда собрались уходить, обнаружили, что не хватает шестилетнего мальчика. Они стали искать его, но было уже поздно», — сообщили URA.RU в пресс-службе УБЖ.

Там отметили, что ребенка обнаружили в пяти метрах от берега. Оперативно были вызваны полицейские и медики. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть мальчика.

Спасатели напоминают родителям о необходимости присмотра за детьми во время купания. Вся ответственность за ребенка лежит на них. Они должны сопровождать и контролировать его.

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На озере Первое в Челябинске утонул шестилетний мальчик. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города (УБЖ), инцидент произошел из-за купания в запрещенном месте. «Несколько детей в возрасте от шести до 14 лет купались в запрещенном месте. Когда собрались уходить, обнаружили, что не хватает шестилетнего мальчика. Они стали искать его, но было уже поздно», — сообщили URA.RU в пресс-службе УБЖ. Там отметили, что ребенка обнаружили в пяти метрах от берега. Оперативно были вызваны полицейские и медики. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть мальчика. Спасатели напоминают родителям о необходимости присмотра за детьми во время купания. Вся ответственность за ребенка лежит на них. Они должны сопровождать и контролировать его.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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