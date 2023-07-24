Обвиняемый в коррупции высокопоставленный челябинский экс-силовик остался в СИЗО

Бывший полицейский пробудет под стражей минимум до начала октября Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывший начальник одного из отделов ГУ МВД по Челябинской области Артем Ш., обвиняемый в получении крупной взятки, не смог выйти из СИЗО. Как сообщили URA.RU 25 июля в пресс-службе областного суда, он пробудет за решеткой до 2 октября.

«Суд рассмотрел материал досудебного производства по апелляционной жалобе защитника обвиняемого Артема Ш. Постановление Центрального райсуда Челябинска от 28 июня оставлено без изменения. Обвиняемый пробудет под стражей до 2 октября», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что сторона защиты просила изменить меру пресечения своему подопечному с заключения под стражу на домашний арест, либо запрет определенных действий. Сторона обвинения просила постановление суда первой инстанции оставить без изменения.

В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что сотрудник был уволен по отрицательным основаниям. В региональном главке неоднократно подчеркивали, что проводят системную работу по исключению из рядов МВД подобных людей. К ответственности привлекаются как сами нарушившие закон сотрудники, так и их руководители. Руководство ГУ МВД занимает жесткую и принципиальную позицию по этому вопросу.

Сотрудники УФСБ по региону совместно с коллегами из МВД задержали Артема Ш. в мае текущего года. Ему предъявлены обвинения по трем эпизодам получения взятки. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.