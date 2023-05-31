Высокопоставленный челябинский полицейский арестован за взятки

Артем Шумков до 2 июля останется в СИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник отдела собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области Артем Шумков арестован по обвинению в коррупции. Он останется в СИЗО до 2 июля, сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда.

«Органами предварительного следствия начальник ОСБ ГУ МВД России по Челябинской области Артем Шумков обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных п. „в“ ч.5 ст. 290 УК РФ. Адвокат просил избрать в отношении подзащитного более мягкую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества», — пояснили URA.RU в пресс-службе.

Там также добавили, что по решению суда Шумков останется в СИЗО до 2 июля. Максимальное наказание по инкриминируемой Шумкову статье — до 12 лет лишения свободы.

По информации URA.RU, главного безопасника челябинской полиции задержали сотрудники регионального УФСБ в ходе совместной операции с коллегами из МВД. Комментарий пресс-службы полицейского главка на момент публикации не поступил.