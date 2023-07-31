Кремль связал удары ВСУ по Москве с отчаянием Киева

Киевский режим прибегает к ударам по Москве из-за отчаяния. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Разумеется, это какие-то акты отчаяния. Киевский режим прибегает к тактике нанесения террористических ударов», — сказал Песков во время конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков добавил, что у Киева нет никаких успехов. Более того, он находится в трудной ситуации. По словам Пескова, контрнаступление Украины не получается так, как оно задумывалось, а многомиллиардные ресурсы, которые были переданы Киеву, расходуются неэффективно и бесцельно, что вызывает вопросы в западных столицах, а также дискомфорт у налогоплательщиков.
В связи с этим, Киев прибегает к ударам по Москве, которые нацелены на гражданские объекты. «Мы будем с этим бороться», — подытожил Песков. На вопрос об изменении уровня террористической угрозы в Москве и Подмосковье он ответил отрицательно.
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