Кремль связал удары ВСУ по Москве с отчаянием Киева

Песков: удары по Москве являются актом отчаяния Киева
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Двусторонние встречи президента России Владимира Путина с лидерами африканских стран. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Контрнаступление Украины не получается так, как оно задумывалось, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киевский режим прибегает к ударам по Москве из-за отчаяния. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, это какие-то акты отчаяния. Киевский режим прибегает к тактике нанесения террористических ударов», — сказал Песков во время конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков добавил, что у Киева нет никаких успехов. Более того, он находится в трудной ситуации. По словам Пескова, контрнаступление Украины не получается так, как оно задумывалось, а многомиллиардные ресурсы, которые были переданы Киеву, расходуются неэффективно и бесцельно, что вызывает вопросы в западных столицах, а также дискомфорт у налогоплательщиков.

В связи с этим, Киев прибегает к ударам по Москве, которые нацелены на гражданские объекты. «Мы будем с этим бороться», — подытожил Песков. На вопрос об изменении уровня террористической угрозы в Москве и Подмосковье он ответил отрицательно.

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Киевский режим прибегает к ударам по Москве из-за отчаяния. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Разумеется, это какие-то акты отчаяния. Киевский режим прибегает к тактике нанесения террористических ударов», — сказал Песков во время конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков добавил, что у Киева нет никаких успехов. Более того, он находится в трудной ситуации. По словам Пескова, контрнаступление Украины не получается так, как оно задумывалось, а многомиллиардные ресурсы, которые были переданы Киеву, расходуются неэффективно и бесцельно, что вызывает вопросы в западных столицах, а также дискомфорт у налогоплательщиков. В связи с этим, Киев прибегает к ударам по Москве, которые нацелены на гражданские объекты. «Мы будем с этим бороться», — подытожил Песков. На вопрос об изменении уровня террористической угрозы в Москве и Подмосковье он ответил отрицательно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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