Кремль будет следить за переговорами США и Киева о гарантиях безопасности

Дмитрий Песков заявил о заинтересованности в переговорах США и Украины
В Кремле планируют следить за переговорами США и Украины по вопросам гарантий безопасности для Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.
«Следить [в Кремле] будут. На недавнем саммите НАТО страны G7 говорили, что они будут предоставлять гарантии безопасности для Украины», — сказал Дмитрий Песков во время общения с прессой.
По словам представителя Кремля, подобные переговоры идут вразрез с принципами неделимости безопасности. Он заявил, что Запад продолжит заниматься безопасностью Киева в ущерб безопасности России.
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