Кремль будет следить за переговорами США и Киева о гарантиях безопасности

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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Уганды Йовери Мусевени. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил о заинтересованности в переговорах США и Украины Фото:

В Кремле планируют следить за переговорами США и Украины по вопросам гарантий безопасности для Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.

«Следить [в Кремле] будут. На недавнем саммите НАТО страны G7 говорили, что они будут предоставлять гарантии безопасности для Украины», — сказал Дмитрий Песков во время общения с прессой.

По словам представителя Кремля, подобные переговоры идут вразрез с принципами неделимости безопасности. Он заявил, что Запад продолжит заниматься безопасностью Киева в ущерб безопасности России.

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В Кремле планируют следить за переговорами США и Украины по вопросам гарантий безопасности для Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. «Следить [в Кремле] будут. На недавнем саммите НАТО страны G7 говорили, что они будут предоставлять гарантии безопасности для Украины», — сказал Дмитрий Песков во время общения с прессой. По словам представителя Кремля, подобные переговоры идут вразрез с принципами неделимости безопасности. Он заявил, что Запад продолжит заниматься безопасностью Киева в ущерб безопасности России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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