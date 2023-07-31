Певица Натали впервые обратилась к поклонникам после смерти мужа

Александр Рудин умер в возрасте 53 лет
Российская певица Натали (Наталья Рудина) заявила, что не будет прекращать концерты из-за смерти мужа. По ее словам, такова была воля Александра.
«Концерты и выступления не прекращаю. Такова была воля мужа», — написала Натали в соцсетях. По словам певицы, музыка являлась делом жизни для ее мужа. Натали уверена, что сможет петь и дальше. Звезда рассказала, что только начинает учиться жить без Александра. По ее словам, все песни были «про него и для него».
Александр Рудин умер 30 июля. Ему было 53 года. Он занимался продюссированием музыки и продвигал творечство Натали. Его тело было найдено на козырьке дома на Беломорской улице.
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