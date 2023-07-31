Певица Натали впервые обратилась к поклонникам после смерти мужа

Певица Натали заявила, что продолжит концерты, так как музыка была делом жизни погибшего мужа
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Акция свеча памяти. Курган, свеча памяти, акция свеча памяти
Александр Рудин умер в возрасте 53 лет Фото:

Российская певица Натали (Наталья Рудина) заявила, что не будет прекращать концерты из-за смерти мужа. По ее словам, такова была воля Александра.

«Концерты и выступления не прекращаю. Такова была воля мужа», — написала Натали в соцсетях. По словам певицы, музыка являлась делом жизни для ее мужа. Натали уверена, что сможет петь и дальше. Звезда рассказала, что только начинает учиться жить без Александра. По ее словам, все песни были «про него и для него».

Александр Рудин умер 30 июля. Ему было 53 года. Он занимался продюссированием музыки и продвигал творечство Натали. Его тело было найдено на козырьке дома на Беломорской улице.

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Российская певица Натали (Наталья Рудина) заявила, что не будет прекращать концерты из-за смерти мужа. По ее словам, такова была воля Александра. «Концерты и выступления не прекращаю. Такова была воля мужа», — написала Натали в соцсетях. По словам певицы, музыка являлась делом жизни для ее мужа. Натали уверена, что сможет петь и дальше. Звезда рассказала, что только начинает учиться жить без Александра. По ее словам, все песни были «про него и для него». Александр Рудин умер 30 июля. Ему было 53 года. Он занимался продюссированием музыки и продвигал творечство Натали. Его тело было найдено на козырьке дома на Беломорской улице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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