В Волгограде подростки раздели, избили и расстреляли 19-летнюю студентку. Видео

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В Волгограде по 19-летней студентке 10 раз выстрелили из пневматического оружия Фото:

В Волгограде трое подростков избили 19-летнюю девушку бейсбольной битой. Они заставили ее раздеться и встать на колени, а затем расстреляли из пневматического оружия.

«19 июля 2023 года в вечернее время подозреваемые, взяв с собой пневматический пистолет и бейсбольную биту, напали на шедшую по улице 19-летнюю девушку», — сообщили в Следственном комитете РФ, передает Life. По официальным заявлениям, по девушке выстрелили не менее десяти раз. До этого ее заставили раздеться. После злоумышленники забрали у пострадавшей девять тысяч рублей и телефон. Возбуждено уголовное дело.

В интернете опубликовано соответствующее видео. На кадрах видно, как подростки окружили девушку, заставили ее раздеться и встать на колени. Затем ее начали избивать. Также было установлено, что ранее эти же злоумышленники ограбили 36-летнего мужчину.

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В Волгограде трое подростков избили 19-летнюю девушку бейсбольной битой. Они заставили ее раздеться и встать на колени, а затем расстреляли из пневматического оружия. «19 июля 2023 года в вечернее время подозреваемые, взяв с собой пневматический пистолет и бейсбольную биту, напали на шедшую по улице 19-летнюю девушку», — сообщили в Следственном комитете РФ, передает Life. По официальным заявлениям, по девушке выстрелили не менее десяти раз. До этого ее заставили раздеться. После злоумышленники забрали у пострадавшей девять тысяч рублей и телефон. Возбуждено уголовное дело. В интернете опубликовано соответствующее видео. На кадрах видно, как подростки окружили девушку, заставили ее раздеться и встать на колени. Затем ее начали избивать. Также было установлено, что ранее эти же злоумышленники ограбили 36-летнего мужчину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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