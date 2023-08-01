В Волгограде подростки раздели, избили и расстреляли 19-летнюю студентку. Видео

01 августа 2023 в 20:35 Размер текста - 17 +

В Волгограде по 19-летней студентке 10 раз выстрелили из пневматического оружия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Волгограде трое подростков избили 19-летнюю девушку бейсбольной битой. Они заставили ее раздеться и встать на колени, а затем расстреляли из пневматического оружия. «19 июля 2023 года в вечернее время подозреваемые, взяв с собой пневматический пистолет и бейсбольную биту, напали на шедшую по улице 19-летнюю девушку», — сообщили в Следственном комитете РФ, передает Life . По официальным заявлениям, по девушке выстрелили не менее десяти раз. До этого ее заставили раздеться. После злоумышленники забрали у пострадавшей девять тысяч рублей и телефон. Возбуждено уголовное дело. В интернете опубликовано соответствующее видео. На кадрах видно, как подростки окружили девушку, заставили ее раздеться и встать на колени. Затем ее начали избивать. Также было установлено, что ранее эти же злоумышленники ограбили 36-летнего мужчину.

В Волгограде трое подростков избили 19-летнюю девушку бейсбольной битой. Они заставили ее раздеться и встать на колени, а затем расстреляли из пневматического оружия. «19 июля 2023 года в вечернее время подозреваемые, взяв с собой пневматический пистолет и бейсбольную биту, напали на шедшую по улице 19-летнюю девушку», — сообщили в Следственном комитете РФ, передает Life. По официальным заявлениям, по девушке выстрелили не менее десяти раз. До этого ее заставили раздеться. После злоумышленники забрали у пострадавшей девять тысяч рублей и телефон. Возбуждено уголовное дело. В интернете опубликовано соответствующее видео. На кадрах видно, как подростки окружили девушку, заставили ее раздеться и встать на колени. Затем ее начали избивать. Также было установлено, что ранее эти же злоумышленники ограбили 36-летнего мужчину.