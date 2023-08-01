01 августа 2023

Пермячка продает свою девственность за 10 тысяч долларов

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермячка выставила на продажу свою «невинность» Фото:

Жительница Перми по имени Ася продает свою девственность за 10 тысяч долларов. Сообщение несколько дней назад появилось на одном из специализированных сайтов по «знакомству с невинными девушками и покупке девственности».

«Asya, 25 лет, Россия, Пермь. Цели знакомства: отношения по расчету, постоянные отношения, онлайн-общение. Цена девственности: 10 000 долларов», — указано в анкете девушки.

Оперативно связаться с Асей корреспонденту URA.RU не удалось, она не отвечает на комментарии в чате. Других контактных данных не указано. Владельцам сервиса был отправлен письменный запрос. На момент публикации ответ не поступал. Также корреспондент информационного агентства обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю с просьбой прокомментировать законность торговли такого рода. Ответ ожидается.

Пермячки стали массово выставлять собственную девственность на продажу в 2021 году. Судя по каталогу данного специализированного сайта, сейчас на нем опубликовано 11 подобных объявлений.

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Жительница Перми по имени Ася продает свою девственность за 10 тысяч долларов. Сообщение несколько дней назад появилось на одном из специализированных сайтов по «знакомству с невинными девушками и покупке девственности». «Asya, 25 лет, Россия, Пермь. Цели знакомства: отношения по расчету, постоянные отношения, онлайн-общение. Цена девственности: 10 000 долларов», — указано в анкете девушки. Оперативно связаться с Асей корреспонденту URA.RU не удалось, она не отвечает на комментарии в чате. Других контактных данных не указано. Владельцам сервиса был отправлен письменный запрос. На момент публикации ответ не поступал. Также корреспондент информационного агентства обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю с просьбой прокомментировать законность торговли такого рода. Ответ ожидается. Пермячки стали массово выставлять собственную девственность на продажу в 2021 году. Судя по каталогу данного специализированного сайта, сейчас на нем опубликовано 11 подобных объявлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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