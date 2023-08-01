Пермячка продает свою девственность за 10 тысяч долларов

Жительница Перми по имени Ася продает свою девственность за 10 тысяч долларов. Сообщение несколько дней назад появилось на одном из специализированных сайтов по «знакомству с невинными девушками и покупке девственности».
«Asya, 25 лет, Россия, Пермь. Цели знакомства: отношения по расчету, постоянные отношения, онлайн-общение. Цена девственности: 10 000 долларов», — указано в анкете девушки.
Оперативно связаться с Асей корреспонденту URA.RU не удалось, она не отвечает на комментарии в чате. Других контактных данных не указано. Владельцам сервиса был отправлен письменный запрос. На момент публикации ответ не поступал. Также корреспондент информационного агентства обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю с просьбой прокомментировать законность торговли такого рода. Ответ ожидается.
Пермячки стали массово выставлять собственную девственность на продажу в 2021 году. Судя по каталогу данного специализированного сайта, сейчас на нем опубликовано 11 подобных объявлений.
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