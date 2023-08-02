Московские полицейские покрывали ОПГ, которая снабжала документами нелегалов

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Клипарт. Челябинск, мигранты, нелегалы, автобус, омон
Преступная группировка работала в Москве и области с 2018 по 2022 год Фото:

Главное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношение 14 человек за организацию преступной группировки. Сообщество занималось тем, что фиктивно ставило на миграционный учет иностранных граждан и оформляло поддельные документы.

«Преступная деятельность фигурантов осуществлялась под покровительством руководителей и должностных лиц ОМВД России по району Западное Дегунино городу Москвы. <…> В 2018—2022 годах соучастники создали преступное сообщество с целью совершения тяжких преступлений в сфере организации незаконной миграции на территории Московского региона», — сообщается на официальном сайте СК РФ.

В Москве и Московской области были организованы хостелы, где мигрантов фиктивно ставили на учет. Помимо этого был создан специализированный офис, где для мигрантов создавали все необходимые документы для незаконного пребывания в стране.

Ранее сообщалось, что Россию из-за долгов не смогут покинуть сто тысяч мигрантов. В Госдуме предложили сформировать отдельный орган, который будет заниматься мигрантами.

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Главное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношение 14 человек за организацию преступной группировки. Сообщество занималось тем, что фиктивно ставило на миграционный учет иностранных граждан и оформляло поддельные документы. «Преступная деятельность фигурантов осуществлялась под покровительством руководителей и должностных лиц ОМВД России по району Западное Дегунино городу Москвы. <…> В 2018—2022 годах соучастники создали преступное сообщество с целью совершения тяжких преступлений в сфере организации незаконной миграции на территории Московского региона», — сообщается на официальном сайте СК РФ. В Москве и Московской области были организованы хостелы, где мигрантов фиктивно ставили на учет. Помимо этого был создан специализированный офис, где для мигрантов создавали все необходимые документы для незаконного пребывания в стране. Ранее сообщалось, что Россию из-за долгов не смогут покинуть сто тысяч мигрантов. В Госдуме предложили сформировать отдельный орган, который будет заниматься мигрантами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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