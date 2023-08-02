Московские полицейские покрывали ОПГ, которая снабжала документами нелегалов

Главное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношение 14 человек за организацию преступной группировки. Сообщество занималось тем, что фиктивно ставило на миграционный учет иностранных граждан и оформляло поддельные документы.
«Преступная деятельность фигурантов осуществлялась под покровительством руководителей и должностных лиц ОМВД России по району Западное Дегунино городу Москвы. <…> В 2018—2022 годах соучастники создали преступное сообщество с целью совершения тяжких преступлений в сфере организации незаконной миграции на территории Московского региона», —
В Москве и Московской области были организованы хостелы, где мигрантов фиктивно ставили на учет. Помимо этого был создан специализированный офис, где для мигрантов создавали все необходимые документы для незаконного пребывания в стране.
Ранее сообщалось, что Россию из-за долгов не смогут покинуть сто тысяч мигрантов. В Госдуме предложили сформировать отдельный орган, который будет заниматься мигрантами.
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