Московские полицейские покрывали ОПГ, которая снабжала документами нелегалов

02 августа 2023 в 22:07 Размер текста - 17 +

Преступная группировка работала в Москве и области с 2018 по 2022 год Фото: Кондрат Александров © URA.RU Главное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношение 14 человек за организацию преступной группировки. Сообщество занималось тем, что фиктивно ставило на миграционный учет иностранных граждан и оформляло поддельные документы. «Преступная деятельность фигурантов осуществлялась под покровительством руководителей и должностных лиц ОМВД России по району Западное Дегунино городу Москвы. <…> В 2018—2022 годах соучастники создали преступное сообщество с целью совершения тяжких преступлений в сфере организации незаконной миграции на территории Московского региона», — сообщается на официальном сайте СК РФ. В Москве и Московской области были организованы хостелы, где мигрантов фиктивно ставили на учет. Помимо этого был создан специализированный офис, где для мигрантов создавали все необходимые документы для незаконного пребывания в стране. Ранее сообщалось, что Россию из-за долгов не смогут покинуть сто тысяч мигрантов. В Госдуме предложили сформировать отдельный орган, который будет заниматься мигрантами.

Главное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношение 14 человек за организацию преступной группировки. Сообщество занималось тем, что фиктивно ставило на миграционный учет иностранных граждан и оформляло поддельные документы. «Преступная деятельность фигурантов осуществлялась под покровительством руководителей и должностных лиц ОМВД России по району Западное Дегунино городу Москвы. <…> В 2018—2022 годах соучастники создали преступное сообщество с целью совершения тяжких преступлений в сфере организации незаконной миграции на территории Московского региона», — сообщается на официальном сайте СК РФ. В Москве и Московской области были организованы хостелы, где мигрантов фиктивно ставили на учет. Помимо этого был создан специализированный офис, где для мигрантов создавали все необходимые документы для незаконного пребывания в стране. Ранее сообщалось, что Россию из-за долгов не смогут покинуть сто тысяч мигрантов. В Госдуме предложили сформировать отдельный орган, который будет заниматься мигрантами.