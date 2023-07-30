Депутат Госдумы Журавлев предложил создать новый орган по контролю мигрантов

30 июля 2023 в 09:03 Размер текста - 17 +

Контроль мигрантов поможет победить нелегальный труд, сказал Алексей Журавлев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Необходимо создать орган, который будет контролировать работу мигрантов в России. Об этом заявил в беседе с корреспондентом URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Соответствующее предложение направлено в Минтруда. «Предлагаю создать в стране специальный орган, который централизованно занимался бы трудоустройством мигрантов, чтобы потоки беженцев из Средней Азии хоть как-то контролировались. Письмо об этом уже направлено в Минтруда. Зачем плодить бесконечных таксистов, которым нужно указывать дорогу, и дворников, не говорящих по-русски, если эти вакансии могут заинтересовать и российского гражданина. Нужен посредник, саморегулируемая организация, который четко будет знать, сколько и где нам нужно такой рабочей силы, условно говоря, принимать заказы от бизнеса, и, уже исходя из этих цифр, пускать в страну мигрантов или нет», — сказал Алексей Журавлев. По его словам, такая мера поможет снизить количество нелегалов и преступности. «Во всем мире компании, которые пользуются услугами гастарбайтеров, отдельно лицензируются и по сто раз проверяются всеми инстанциями. У нас нанять иностранца может каждый прораб на стройке. Ему выгодно, потому что дешевле и бесправнее. А вокруг еще и криминальная составляющая с фальшивыми разрешениями на работу и бытовой преступностью в переполненных общежитиях», — подчеркнул депутат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Необходимо создать орган, который будет контролировать работу мигрантов в России. Об этом заявил в беседе с корреспондентом URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Соответствующее предложение направлено в Минтруда. «Предлагаю создать в стране специальный орган, который централизованно занимался бы трудоустройством мигрантов, чтобы потоки беженцев из Средней Азии хоть как-то контролировались. Письмо об этом уже направлено в Минтруда. Зачем плодить бесконечных таксистов, которым нужно указывать дорогу, и дворников, не говорящих по-русски, если эти вакансии могут заинтересовать и российского гражданина. Нужен посредник, саморегулируемая организация, который четко будет знать, сколько и где нам нужно такой рабочей силы, условно говоря, принимать заказы от бизнеса, и, уже исходя из этих цифр, пускать в страну мигрантов или нет», — сказал Алексей Журавлев. По его словам, такая мера поможет снизить количество нелегалов и преступности. «Во всем мире компании, которые пользуются услугами гастарбайтеров, отдельно лицензируются и по сто раз проверяются всеми инстанциями. У нас нанять иностранца может каждый прораб на стройке. Ему выгодно, потому что дешевле и бесправнее. А вокруг еще и криминальная составляющая с фальшивыми разрешениями на работу и бытовой преступностью в переполненных общежитиях», — подчеркнул депутат.