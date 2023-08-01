01 августа 2023

Россию из-за долгов не смогут покинуть 100 тысяч мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, микрозаймы, рабочий, деньга
Мигранты накопили миллиардные долги перед микрофинансовыми организациями Фото:

Порядка 100 тысяч трудовых мигрантов окажутся в России в неурегулированном правовом статусе из-за долгов перед микрофинансовыми организациями. Они не смогут покинуть страну после истечения срока пребывания из-за судебных запретов, наложенные приставами. Об этом рассказал глава узбекской диаспоры Москвы Бахром Исмаилов.

«К декабрю этого года около 50 тысяч трудовых мигрантов могут оказаться в РФ в неурегулированном правовом статусе из-за долгов. Через год их количество может возрасти до 100 тысяч человек», — пояснил Бахром Исмаилов в интервью «Ведомостям». С его слов, средняя сумма взыскиваемой задолженности с человека составляет 70—80 тысяч рублей. Общая сумма исков оценивается в 21—24 миллиарда рублей.

Ранее в беседе с URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявлял, что необходимо создать орган, который будет контролировать работу мигрантов в России. Соответствующее предложение уже рассматривается, отметил Журавлев.

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Порядка 100 тысяч трудовых мигрантов окажутся в России в неурегулированном правовом статусе из-за долгов перед микрофинансовыми организациями. Они не смогут покинуть страну после истечения срока пребывания из-за судебных запретов, наложенные приставами. Об этом рассказал глава узбекской диаспоры Москвы Бахром Исмаилов. «К декабрю этого года около 50 тысяч трудовых мигрантов могут оказаться в РФ в неурегулированном правовом статусе из-за долгов. Через год их количество может возрасти до 100 тысяч человек», — пояснил Бахром Исмаилов в интервью «Ведомостям». С его слов, средняя сумма взыскиваемой задолженности с человека составляет 70—80 тысяч рублей. Общая сумма исков оценивается в 21—24 миллиарда рублей. Ранее в беседе с URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявлял, что необходимо создать орган, который будет контролировать работу мигрантов в России. Соответствующее предложение уже рассматривается, отметил Журавлев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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