Россию из-за долгов не смогут покинуть 100 тысяч мигрантов

02 августа 2023 в 04:19 Размер текста - 17 +

Мигранты накопили миллиардные долги перед микрофинансовыми организациями Фото: Илья Московец © URA.RU Порядка 100 тысяч трудовых мигрантов окажутся в России в неурегулированном правовом статусе из-за долгов перед микрофинансовыми организациями. Они не смогут покинуть страну после истечения срока пребывания из-за судебных запретов, наложенные приставами. Об этом рассказал глава узбекской диаспоры Москвы Бахром Исмаилов. «К декабрю этого года около 50 тысяч трудовых мигрантов могут оказаться в РФ в неурегулированном правовом статусе из-за долгов. Через год их количество может возрасти до 100 тысяч человек», — пояснил Бахром Исмаилов в интервью «Ведомостям». С его слов, средняя сумма взыскиваемой задолженности с человека составляет 70—80 тысяч рублей. Общая сумма исков оценивается в 21—24 миллиарда рублей. Ранее в беседе с URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявлял, что необходимо создать орган, который будет контролировать работу мигрантов в России. Соответствующее предложение уже рассматривается, отметил Журавлев.

Порядка 100 тысяч трудовых мигрантов окажутся в России в неурегулированном правовом статусе из-за долгов перед микрофинансовыми организациями. Они не смогут покинуть страну после истечения срока пребывания из-за судебных запретов, наложенные приставами. Об этом рассказал глава узбекской диаспоры Москвы Бахром Исмаилов. «К декабрю этого года около 50 тысяч трудовых мигрантов могут оказаться в РФ в неурегулированном правовом статусе из-за долгов. Через год их количество может возрасти до 100 тысяч человек», — пояснил Бахром Исмаилов в интервью «Ведомостям». С его слов, средняя сумма взыскиваемой задолженности с человека составляет 70—80 тысяч рублей. Общая сумма исков оценивается в 21—24 миллиарда рублей. Ранее в беседе с URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявлял, что необходимо создать орган, который будет контролировать работу мигрантов в России. Соответствующее предложение уже рассматривается, отметил Журавлев.