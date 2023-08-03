Свердловские депутаты дали шанс омбудсмену Морокову после скандалов с насилием над детьми

Свердловский омбудсмен Мороков сохранит должность после скандалов с насилием над детьми

03 августа 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

Депутаты заксо дают шанс на исправление ошибок Игорю Морокову Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутаты свердловского заксобрания не собираются отправлять в отставку уполномоченного по правам ребенка в регионе Игоря Морокова. Парламентарии дали шанс Морокову после громких историй в Екатеринбурге. Речь идет о трагедии в приемной семье, где погиб шестилетний мальчик Далер Бобиев, а также о скандале с насилием над детьми в спецшколе №124. Соответствующее заявление сделала спикер регионального парламента Людмила Бабушкина. «Мы не ставим конкретно вопрос о его снятии с должности. Надеемся, что он исправится», — заявила Людмила Бабушкина на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам региональной весенней сессии заксобрания о ключевых законопроектах. Бабушкина отметила, что практически ежегодно депутаты выносят детскому омбудсмену Морокову замечания. Ранее URA.RU писало о том, что депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер раскритиковал доклад регионального уполномоченного по правам ребенка Игоря Морокова об итогах работы в 2022 году. По мнению Вегнера, детский омбудсмен представил доклад, в котором не обозначил главные задачи в рамках своей должности

Депутаты свердловского заксобрания не собираются отправлять в отставку уполномоченного по правам ребенка в регионе Игоря Морокова. Парламентарии дали шанс Морокову после громких историй в Екатеринбурге. Речь идет о трагедии в приемной семье, где погиб шестилетний мальчик Далер Бобиев, а также о скандале с насилием над детьми в спецшколе №124. Соответствующее заявление сделала спикер регионального парламента Людмила Бабушкина. «Мы не ставим конкретно вопрос о его снятии с должности. Надеемся, что он исправится», — заявила Людмила Бабушкина на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам региональной весенней сессии заксобрания о ключевых законопроектах. Бабушкина отметила, что практически ежегодно депутаты выносят детскому омбудсмену Морокову замечания. Ранее URA.RU писало о том, что депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер раскритиковал доклад регионального уполномоченного по правам ребенка Игоря Морокова об итогах работы в 2022 году. По мнению Вегнера, детский омбудсмен представил доклад, в котором не обозначил главные задачи в рамках своей должности