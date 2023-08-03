Свердловские депутаты дали шанс омбудсмену Морокову после скандалов с насилием над детьми

Свердловский омбудсмен Мороков сохранит должность после скандалов с насилием над детьми
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Заседание законодательного собрания СО. Екатеринбург, мороков игорь
Депутаты заксо дают шанс на исправление ошибок Игорю Морокову Фото:

Депутаты свердловского заксобрания не собираются отправлять в отставку уполномоченного по правам ребенка в регионе Игоря Морокова. Парламентарии дали шанс Морокову после громких историй в Екатеринбурге. Речь идет о трагедии в приемной семье, где погиб шестилетний мальчик Далер Бобиев, а также о скандале с насилием над детьми в спецшколе №124. Соответствующее заявление сделала спикер регионального парламента Людмила Бабушкина.

«Мы не ставим конкретно вопрос о его снятии с должности. Надеемся, что он исправится», — заявила Людмила Бабушкина на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам региональной весенней сессии заксобрания о ключевых законопроектах. Бабушкина отметила, что практически ежегодно депутаты выносят детскому омбудсмену Морокову замечания.

Ранее URA.RU писало о том, что депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер раскритиковал доклад регионального уполномоченного по правам ребенка Игоря Морокова об итогах работы в 2022 году. По мнению Вегнера, детский омбудсмен представил доклад, в котором не обозначил главные задачи в рамках своей должности

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Депутаты свердловского заксобрания не собираются отправлять в отставку уполномоченного по правам ребенка в регионе Игоря Морокова. Парламентарии дали шанс Морокову после громких историй в Екатеринбурге. Речь идет о трагедии в приемной семье, где погиб шестилетний мальчик Далер Бобиев, а также о скандале с насилием над детьми в спецшколе №124. Соответствующее заявление сделала спикер регионального парламента Людмила Бабушкина. «Мы не ставим конкретно вопрос о его снятии с должности. Надеемся, что он исправится», — заявила Людмила Бабушкина на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам региональной весенней сессии заксобрания о ключевых законопроектах. Бабушкина отметила, что практически ежегодно депутаты выносят детскому омбудсмену Морокову замечания. Ранее URA.RU писало о том, что депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер раскритиковал доклад регионального уполномоченного по правам ребенка Игоря Морокова об итогах работы в 2022 году. По мнению Вегнера, детский омбудсмен представил доклад, в котором не обозначил главные задачи в рамках своей должности
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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