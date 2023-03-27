Свердловский депутат обрушился с критикой на детского омбудсмена

28 марта 2023 в 14:48 Размер текста - 17 +

Вячеслав Вегнер раскритиковал доклад о работе омбудсмена Игоря Морокова за 2022 год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер раскритиковал доклад регионального уполномоченного по правам ребенка Игоря Морокова об итогах работы в 2022 году. По мнению Вегнера, детский омбудсмен представил доклад, в котором не обозначил главные задачи в рамках своей должности, передает журналист URA.RU из зала областного заксо, где проходит девятнадцатое заседание, посвященное итогам ушедшего года. «Вы свой доклад начали, что основная ваша работа — это работа с обращениями граждан. Я бы вас тут поправил. Все же основная ваша работа — это защита прав и законных интересов ребенка. Прежде всего, это право на образование, право на уважение, право на безопасность. Вот в последнее время у нас достаточно много таких громких случаев. В нескольких детских домах детей бьют, издеваются. Бастрыкин берет под контроль эти вопросы. А это и удивительно. Это уже некая система. Одной из ваших задач мне кажется — формирование единой государственной политики в обеспечении защиты детей. А здесь она не просматривается. Сейчас доклад прослушал. Количество там заходов на сайт. Ну ерунда все это. Я знаю, как они делаются. Нет уникальных заходов. Сегодня есть, а завтра они же пришли, и вы их считаете. Нам же здесь интересно, чтобы бы вы вырабатывали какую-то политику. Еще раз говорю, ваша основная цель и ваша должность — она политическая, то есть защита интересов из каких-то конкретных фактов, выработка законов, которые мы могли бы рассмотреть. Вот этого вообще не увидел. Честно говоря, осталось такое послевкусие. Я так и не понял. Конкретно ваша работа в чем была? Не получилось доклада», — цитирует слова Вегнера корреспондент агентства. Также с критикой в адрес детского уполномоченного Морокова выступила председатель регионального заксобрания Людмила Бабушкина. Она отметила, что омбудсмен не отвечает на поставленный вопрос, а уводит разговор в другое русло. Свои замечания озвучил председатель комитета заксо по вопросам законодательства и общественной безопасности Евгений Старков. Выслушав недовольства депутатов свердловского заксо Мороков обещал учесть их идеи и пожелания в будущем. Ранее в СМИ сообщали, что депутаты законодательного собрания Свердловской области раскритиковали доклад регионального уполномоченного по правам ребенка Игоря Морокова об итогах работы в 2021 году. Причиной этого стали ошибки, на которые первым обратил внимание представляющий «Единую Россию» Вячеслав Вегнер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер раскритиковал доклад регионального уполномоченного по правам ребенка Игоря Морокова об итогах работы в 2022 году. По мнению Вегнера, детский омбудсмен представил доклад, в котором не обозначил главные задачи в рамках своей должности, передает журналист URA.RU из зала областного заксо, где проходит девятнадцатое заседание, посвященное итогам ушедшего года. «Вы свой доклад начали, что основная ваша работа — это работа с обращениями граждан. Я бы вас тут поправил. Все же основная ваша работа — это защита прав и законных интересов ребенка. Прежде всего, это право на образование, право на уважение, право на безопасность. Вот в последнее время у нас достаточно много таких громких случаев. В нескольких детских домах детей бьют, издеваются. Бастрыкин берет под контроль эти вопросы. А это и удивительно. Это уже некая система. Одной из ваших задач мне кажется — формирование единой государственной политики в обеспечении защиты детей. А здесь она не просматривается. Сейчас доклад прослушал. Количество там заходов на сайт. Ну ерунда все это. Я знаю, как они делаются. Нет уникальных заходов. Сегодня есть, а завтра они же пришли, и вы их считаете. Нам же здесь интересно, чтобы бы вы вырабатывали какую-то политику. Еще раз говорю, ваша основная цель и ваша должность — она политическая, то есть защита интересов из каких-то конкретных фактов, выработка законов, которые мы могли бы рассмотреть. Вот этого вообще не увидел. Честно говоря, осталось такое послевкусие. Я так и не понял. Конкретно ваша работа в чем была? Не получилось доклада», — цитирует слова Вегнера корреспондент агентства. Также с критикой в адрес детского уполномоченного Морокова выступила председатель регионального заксобрания Людмила Бабушкина. Она отметила, что омбудсмен не отвечает на поставленный вопрос, а уводит разговор в другое русло. Свои замечания озвучил председатель комитета заксо по вопросам законодательства и общественной безопасности Евгений Старков. Выслушав недовольства депутатов свердловского заксо Мороков обещал учесть их идеи и пожелания в будущем. Ранее в СМИ сообщали, что депутаты законодательного собрания Свердловской области раскритиковали доклад регионального уполномоченного по правам ребенка Игоря Морокова об итогах работы в 2021 году. Причиной этого стали ошибки, на которые первым обратил внимание представляющий «Единую Россию» Вячеслав Вегнер.