Свердловский депутат обрушился с критикой на детского омбудсмена

Депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер раскритиковал доклад регионального уполномоченного по правам ребенка Игоря Морокова об итогах работы в 2022 году. По мнению Вегнера, детский омбудсмен представил доклад, в котором не обозначил главные задачи в рамках своей должности, передает журналист URA.RU из зала областного заксо, где проходит девятнадцатое заседание, посвященное итогам ушедшего года.
«Вы свой доклад начали, что основная ваша работа — это работа с обращениями граждан. Я бы вас тут поправил. Все же основная ваша работа — это защита прав и законных интересов ребенка. Прежде всего, это право на образование, право на уважение, право на безопасность. Вот в последнее время у нас достаточно много таких громких случаев. В нескольких детских домах детей бьют, издеваются. Бастрыкин берет под контроль эти вопросы. А это и удивительно. Это уже некая система. Одной из ваших задач мне кажется — формирование единой государственной политики в обеспечении защиты детей. А здесь она не просматривается. Сейчас доклад прослушал. Количество там заходов на сайт. Ну ерунда все это. Я знаю, как они делаются. Нет уникальных заходов. Сегодня есть, а завтра они же пришли, и вы их считаете. Нам же здесь интересно, чтобы бы вы вырабатывали какую-то политику. Еще раз говорю, ваша основная цель и ваша должность — она политическая, то есть защита интересов из каких-то конкретных фактов, выработка законов, которые мы могли бы рассмотреть. Вот этого вообще не увидел. Честно говоря, осталось такое послевкусие. Я так и не понял. Конкретно ваша работа в чем была? Не получилось доклада», — цитирует слова Вегнера корреспондент агентства.
Также с критикой в адрес детского уполномоченного Морокова выступила председатель регионального заксобрания Людмила Бабушкина. Она отметила, что омбудсмен не отвечает на поставленный вопрос, а уводит разговор в другое русло. Свои замечания озвучил председатель комитета заксо по вопросам законодательства и общественной безопасности Евгений Старков. Выслушав недовольства депутатов свердловского заксо Мороков обещал учесть их идеи и пожелания в будущем.
Ранее в СМИ сообщали, что депутаты законодательного собрания Свердловской области раскритиковали доклад регионального уполномоченного по правам ребенка Игоря Морокова об итогах работы в 2021 году. Причиной этого стали ошибки, на которые первым обратил внимание представляющий «Единую Россию» Вячеслав Вегнер.
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