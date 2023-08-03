В Челябинской области выходные 5 августа начнутся с гроз и туманов. При этом сохранится 30-градусная жара, сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре.
«В регионе 5 августа ожидаются дожди с грозами и туманы. Температура воздуха ночью опустится до 13-18 градусов, в низинах — до десяти. Днем будет 25-30 градусов. 6 августа ночные температуры составят 14-19 градусов, дневные — 24-29. Грозы с сильным ветром, достигающим 15 метров в секунду, продолжатся до конца выходных», — уточнили в челябинском ЦГМС.
В Челябинске 5 августа будут идти дожди, 6 августа — дожди с грозами. Столбики термометров ночью будут показывать 16-18 градусов. Днем воздух прогреется до 26-30 градусов. Может подняться ветер с порывами до 12 метров в секунду.
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