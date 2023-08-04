Жители Кургана собирают подписи, чтобы на мэра завели уголовное дело

05 августа 2023 в 06:46 Размер текста - 17 +

Жители Кургана подписывают коллективную жалобу к прокурору на мэра из-за разбитой дороги Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Курганцы с улицы 2-я Часовая собрали десятки подписей под коллективным обращением в прокуратуру, в котором просят завести уголовное дело на мэра Елену Ситникову. Горожане пошли на этот шаг потому, что мэрия не выполняет решение суда по ремонту дороги на их улице. Об этом URA.RU рассказал депутат Курганской городской думы Иван Камшилов. «Жители домов №№ 5, 7, 9, 9А, 11, 13, 13А, 15, 17, 19 и 19А с улицы 2-я Часовая собрали 80 подписей под обращением к прокурору Кургана с просьбой привлечь мэра к уголовной ответственности. Еще в 2021 году суд обязал мэрию отремонтировать дорогу на улице. Но, горожане так и не дождались обещанного ремонта», — уточнил Камшилов. Депутат добавил, что вместе с представителями жильцов намерен прийти на прием к прокурору Кургана Виталию Долгушину и передать ему коллективное обращение с подписями горожан. Камшилов подчеркнул, что мэр Елена Ситникова уже неоднократно предупреждалась об уголовной ответственности за злостное неисполнение решений суда по ремонту улиц. «Дорога на улице 2-я Часовая на участке от ул. Стройбаза и до многоквартирных домов, жильцы которых собрали подписи к прокурору, находится в плачевном состоянии. На ней нет освещения и тротуаров, а после дождя горожане вынуждены почти километр идти по грязи до ближайшей остановки. Тяжелее всего приходится мамочкам с колясками, а также инвалидам и пожилым людям», — подчеркнул Камшилов. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме в мэрию Кургана. После получения ответа, публикация дополнится. Ранее в Кургане сотрудники следственного комитета опрашивали жителей домов на улице 2-я Часовая из-за ремонта участка дороги. По словам одной из горожанок, следователь лично пошла измерять длину дороги и намеряла 700 метров, где никакого ремонта не проводилось. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганцы с улицы 2-я Часовая собрали десятки подписей под коллективным обращением в прокуратуру, в котором просят завести уголовное дело на мэра Елену Ситникову. Горожане пошли на этот шаг потому, что мэрия не выполняет решение суда по ремонту дороги на их улице. Об этом URA.RU рассказал депутат Курганской городской думы Иван Камшилов. «Жители домов №№ 5, 7, 9, 9А, 11, 13, 13А, 15, 17, 19 и 19А с улицы 2-я Часовая собрали 80 подписей под обращением к прокурору Кургана с просьбой привлечь мэра к уголовной ответственности. Еще в 2021 году суд обязал мэрию отремонтировать дорогу на улице. Но, горожане так и не дождались обещанного ремонта», — уточнил Камшилов. Депутат добавил, что вместе с представителями жильцов намерен прийти на прием к прокурору Кургана Виталию Долгушину и передать ему коллективное обращение с подписями горожан. Камшилов подчеркнул, что мэр Елена Ситникова уже неоднократно предупреждалась об уголовной ответственности за злостное неисполнение решений суда по ремонту улиц. «Дорога на улице 2-я Часовая на участке от ул. Стройбаза и до многоквартирных домов, жильцы которых собрали подписи к прокурору, находится в плачевном состоянии. На ней нет освещения и тротуаров, а после дождя горожане вынуждены почти километр идти по грязи до ближайшей остановки. Тяжелее всего приходится мамочкам с колясками, а также инвалидам и пожилым людям», — подчеркнул Камшилов. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме в мэрию Кургана. После получения ответа, публикация дополнится. Ранее в Кургане сотрудники следственного комитета опрашивали жителей домов на улице 2-я Часовая из-за ремонта участка дороги. По словам одной из горожанок, следователь лично пошла измерять длину дороги и намеряла 700 метров, где никакого ремонта не проводилось.