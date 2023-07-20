20 июля 2023

В Кургане следователи опрашивают жителей из-за ремонта дороги рядом с тюрьмой

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП по ул.Щербакова 36. Пермь, следственный комитет, следователь, ск, преступление
Следователи в Кургане опрашивают жителей с улицы 2-я Часовая из-за дороги рядом с тюрьмой Фото:

В Кургане 20 июля сотрудники следственного комитета опрашивали жителей домов на улице 2-я Часовая из-за ремонта участка дороги в районе тюрьмы. Об этом URA.RU рассказала жительница Кургана.

«К нам, жителям домов №№ 5, 7, 9, 9А, 11, 13, 13А, 15, 19 и 19А по улице 2-я Часовая пришла следователь следственного комитета по Курганской области. Жильцы дали ей ответ мэрии Кургана, в котором сказано, что дорога у нас отремонтирована. Я показала следователю этот участок дороги, где ремонт даже не начинался», — пояснила горожанка.

По словам жительницы Кургана, следователь лично пошла измерять длину дороги и намеряла 700 метров, где никакого ремонта не проводилось. URA.RU обратилось за комментарием к депутату Курганской городской думы Ивану Камшилову, который отправлял запрос в мэрию по поводу ремонта участка улицы 2-я Часовая. Депутат рассказал, что мэрия дала судебным приставам информацию о выполнении решения суда по ремонту улицы, но другого участка. Камшилов также подтвердил, что следователи опрашивают жильцов многоквартирных домов на улице 2-я Часовая.

URA.RU направило редакционный запрос в СУ СК России по Курганской области, чтобы выяснить, действительно ли мэрия Кургана отчиталась о ремонте дороги рядом с тюрьмой, которого не было. Публикация дополнится, когда будет получен ответ.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков написал на своей странице в соцсети, что состояние дороги на улице 2-я Часовая неоднократно критиковалось курганцами и надзорными органами. Затем начался ремонт дорожного полотна.

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В Кургане 20 июля сотрудники следственного комитета опрашивали жителей домов на улице 2-я Часовая из-за ремонта участка дороги в районе тюрьмы. Об этом URA.RU рассказала жительница Кургана. «К нам, жителям домов №№ 5, 7, 9, 9А, 11, 13, 13А, 15, 19 и 19А по улице 2-я Часовая пришла следователь следственного комитета по Курганской области. Жильцы дали ей ответ мэрии Кургана, в котором сказано, что дорога у нас отремонтирована. Я показала следователю этот участок дороги, где ремонт даже не начинался», — пояснила горожанка. По словам жительницы Кургана, следователь лично пошла измерять длину дороги и намеряла 700 метров, где никакого ремонта не проводилось. URA.RU обратилось за комментарием к депутату Курганской городской думы Ивану Камшилову, который отправлял запрос в мэрию по поводу ремонта участка улицы 2-я Часовая. Депутат рассказал, что мэрия дала судебным приставам информацию о выполнении решения суда по ремонту улицы, но другого участка. Камшилов также подтвердил, что следователи опрашивают жильцов многоквартирных домов на улице 2-я Часовая. URA.RU направило редакционный запрос в СУ СК России по Курганской области, чтобы выяснить, действительно ли мэрия Кургана отчиталась о ремонте дороги рядом с тюрьмой, которого не было. Публикация дополнится, когда будет получен ответ. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков написал на своей странице в соцсети, что состояние дороги на улице 2-я Часовая неоднократно критиковалось курганцами и надзорными органами. Затем начался ремонт дорожного полотна.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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