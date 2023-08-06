Супермаркет пожаловался на жительницу Кургана, которая нашла просрочку. Видео

07 августа 2023 в 13:06 Размер текста - 17 +

Женщина пыталась вернуть супермаркету испорченный товар (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полиция проверяет обращение сотрудников магазина в Кургане, которые пожаловались на, то что покупательница, купив просроченные конфеты, отказалась от них. О рассмотрении обращения URA.RU сообщили в пресс-службе областного УМВД. «Данный факт зарегистрирован в отделе полиции №4 УМВД России по г. Кургану. Проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение. Сообщение в полицию поступило от сотрудников магазина», — объяснили в полиции. По данным telegram-канала Ural Mash, жительница Кургана периодически ищет в супермаркетах просроченный товар. Недавно она купила 11 кг конфет, заплатив только за 7 кг, так как остальной продукт, по ее словам, был некачественным. Оставшиеся 4 кг она оформила через возврат. По данным telegram-канала, после этого женщину приняли за мошенницу и отправили в полицию. В посте указано, что ранее сын женщины попал в реанимацию из-за просроченных продуктов.

Полиция проверяет обращение сотрудников магазина в Кургане, которые пожаловались на, то что покупательница, купив просроченные конфеты, отказалась от них. О рассмотрении обращения URA.RU сообщили в пресс-службе областного УМВД. «Данный факт зарегистрирован в отделе полиции №4 УМВД России по г. Кургану. Проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение. Сообщение в полицию поступило от сотрудников магазина», — объяснили в полиции. По данным telegram-канала Ural Mash, жительница Кургана периодически ищет в супермаркетах просроченный товар. Недавно она купила 11 кг конфет, заплатив только за 7 кг, так как остальной продукт, по ее словам, был некачественным. Оставшиеся 4 кг она оформила через возврат. По данным telegram-канала, после этого женщину приняли за мошенницу и отправили в полицию. В посте указано, что ранее сын женщины попал в реанимацию из-за просроченных продуктов.