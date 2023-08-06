06 августа 2023
05 августа 2023

Супермаркет пожаловался на жительницу Кургана, которая нашла просрочку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Супермаркет "Кировский" на Сиреневом бульваре. Екатеринбург, магазин, супермаркет, тележка для продуктов
Женщина пыталась вернуть супермаркету испорченный товар (архивное фото) Фото:

Полиция проверяет обращение сотрудников магазина в Кургане, которые пожаловались на, то что покупательница, купив просроченные конфеты, отказалась от них. О рассмотрении обращения URA.RU сообщили в пресс-службе областного УМВД.

«Данный факт зарегистрирован в отделе полиции №4 УМВД России по г. Кургану. Проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение. Сообщение в полицию поступило от сотрудников магазина», — объяснили в полиции.

По данным telegram-канала Ural Mash, жительница Кургана периодически ищет в супермаркетах просроченный товар. Недавно она купила 11 кг конфет, заплатив только за 7 кг, так как остальной продукт, по ее словам, был некачественным. Оставшиеся 4 кг она оформила через возврат. По данным telegram-канала, после этого женщину приняли за мошенницу и отправили в полицию. В посте указано, что ранее сын женщины попал в реанимацию из-за просроченных продуктов.

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Полиция проверяет обращение сотрудников магазина в Кургане, которые пожаловались на, то что покупательница, купив просроченные конфеты, отказалась от них. О рассмотрении обращения URA.RU сообщили в пресс-службе областного УМВД. «Данный факт зарегистрирован в отделе полиции №4 УМВД России по г. Кургану. Проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение. Сообщение в полицию поступило от сотрудников магазина», — объяснили в полиции. По данным telegram-канала Ural Mash, жительница Кургана периодически ищет в супермаркетах просроченный товар. Недавно она купила 11 кг конфет, заплатив только за 7 кг, так как остальной продукт, по ее словам, был некачественным. Оставшиеся 4 кг она оформила через возврат. По данным telegram-канала, после этого женщину приняли за мошенницу и отправили в полицию. В посте указано, что ранее сын женщины попал в реанимацию из-за просроченных продуктов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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