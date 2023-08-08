Чем известен Леонид Володарский

Предварительной причиной смерти Леонида Володарского стала сердечная недостаточность
Переводчик и радиоведущий Леонид Володарский умер в возрасте 73 лет. По данным telegram-канала Mash, Володарский скончался от сердечной недостаточности. URA.RU приводит главные факты жизни переводчика.
- Леонид Володарский окончил Московский государственный институт иностранных языков имени Мориса Тореза. Он владел английским, французским, испанским и итальянским языками.
- В 1968 году Володарский начал заниматься переводом иностранных фильмов на русский, также работал на кинофестивалях. Он известен как синхронный переводчик кино, которое появлялось на советских и российских экранах, а также на VHS-кассетах в 1980-х — начале 1990-х годов. Володарский отмечал свою особенность в том, что он мог переводить фильмы с первого раза и синхронно. За 30 лет работы он перевел более пяти тысяч фильмов. Свою популярность он обрел за счет своей манеры речи и специфического произношения.
- С конца 1990-х годов он начал сотрудничество с компаниями на телевидении НТВ и НТВ+ в качестве переводчика текстов диалогов в иностранных сериалах и кинофильмах («Полиция Майами: Отдел нравов», «Любовь и тайны Сансет Бич», «Клан Сопрано» и другие). В 2007 году журналисты Анна Дмитриева и Владимир Гомельский пригласили Володарского комментировать ретроспективные трансляции игр NBA на «НТВ-Плюс».
- Володарский долгое время работал на радио. С 2009 по 2010 год вел передачу «С 3 до 7 с Володарским» на радиостанции «Русская служба новостей». В 2011 году проводил программу «Шоу с Леонидом Володарским» на радио «Маяк». С марта 2014 года вел авторскую программу на радио «Говорит Москва», где исследовалась история России советского периода. Он также принимал участие в съемках рекламы и озвучивал некоторые ролики.
- Володарский переводил произведения иностранной литературы. Он один из первых, кто перевел на русский язык произведения Стивена Кинга. Ему было интересна история разведки. Он был автором сценария десятисерийного телефильма «Разведка, о которой знали немногие» и автором политического детектива «„Снег“ из Центральной Америки» про работу ЦРУ в Центральной Америке.
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