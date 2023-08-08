Умер переводчик и радиоведущий Леонид Володарский 08 августа 2023 в 18:47 Размер текста - 17 + Легендарный переводчик скончался на 74-м году жизни Фото: Валерий Шарифулин/ИТАР-ТАСС Переводчик и радиоведущий Леонид Володарский скончался на 74-м году жизни от продолжительной болезни. Он один из первых перевел на русский язык произведения Стивена Кинга. Володарский перевел множество фильмов, которые появлялись на экранах советских и российских экранах в 1980-х — начале 1990-х годов. «Мы скорбим и с болью в сердце прощаемся с великим и творческим человеком», — сообщили его родственники. Их слова передает telegram-канал «Говорит Москва». Володарского назвали человеком с искрометным юмором, добрым и отзывчивым сердцем. Леонид Володарский скончался после продолжительной болезни. Прощание состоится 11 августа в 11:00 в траурном зале ЦКБ №1 Управления делами президента. Переводчик и радиоведущий Леонид Володарский скончался на 74-м году жизни от продолжительной болезни. Он один из первых перевел на русский язык произведения Стивена Кинга. Володарский перевел множество фильмов, которые появлялись на экранах советских и российских экранах в 1980-х — начале 1990-х годов. «Мы скорбим и с болью в сердце прощаемся с великим и творческим человеком», — сообщили его родственники. Их слова передает telegram-канал «Говорит Москва». Володарского назвали человеком с искрометным юмором, добрым и отзывчивым сердцем. Леонид Володарский скончался после продолжительной болезни. Прощание состоится 11 августа в 11:00 в траурном зале ЦКБ №1 Управления делами президента. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям